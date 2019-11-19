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19 листопада • оновлено в 09:57
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/ Розслідування

Помер легендарний командир 128-ї бригади ЗСУ

5.7т
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У Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону рано вранці 19 листопада помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростильов.

Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада, під час виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

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"До цього ніколи не звикнути... Немає слів... Спи спокійно, командире... Вічна пам'ять...", – прокоментував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Полковник отримав множинні вогнепальні осколкові поранення кінцівок, у нього був травматичний шок. Коростильов перебував у важкому стані.

Коростельов став комбригом 128-ї бригади тільки у вересні цього року.

До того служив в 25-й десантної бригади, де був начальником артилерії і заступником командира. У воїна залишилася дружина, дочка і син. Йому було 38 років.

Помер Євген Коростильов

Помер Євген Коростильов

ФБ Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент трапився 12 листопада біля населеного пункту Новотроїцьке. Двох військових госпіталізували з важкими травмами.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Вічна память доблесному захиснику нашої святої землі. Хай вона буде йому пухом.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Светлая Память Герою!!! Смерть русско-фашистским оккупантам!!!!
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3
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Скирда Женя, В аду свет только от горящей серы , украинские каратели после смерти попадают только в АД . И он да герой , что подорвался на своей мине , а не ребенок Донбасса .
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Скирда Женя, Откуда у хероя столько медалей? За котлы?
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0
0
Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Земля ему стекловатой!
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