"Полювання" на депутатів: у Черкасах спалили чергове авто чиновника

У п'ятницю, 13 вересня, в Черкасах згорів автомобіль секретаря міської ради Ярослава Нищика, чому передувала низка гучних злочинів проти депутатів.

На це звернув увагу в Facebook депутат Черкаської міськради Олександр Згіблов.

"Підпал чи не підпал – з'ясують правоохоронці. Коли знищується чиєсь майно (горять автомобілі, тріскаються магазини, здійснюються напади на родичів, лунають погрози) – це неправильно. Це кримінал. І в нормальній, демократичній державі, якою ми уявляємо і хочемо бачити Україну, такого не повинно бути", – написав він.

У Черкасах спалили авто Ярослава Нищика Facebook Олександра Згіблова

За його даними, за останні 4 роки (час каденції мера Анатолія Бондаренка) в Черкасах було скоєно:

Двічі підпал автомобіля депутата Сухарькова. "Ні замовники, ні виконавці не знайдені", – зазначив Згіблов.

Викрадення автомобіля депутат Тренкіна. "Результат нуль", – обурився депутат.

Напад на депутата Павла Карася. "Результатів розслідування нуль", – прокоментував він.

Вбивство депутата Михайла Бінусова: "Ні затриманих, ні замовників, ні організаторів".

"І ось черговий злочин: знищення автомобіля секретаря міської ради", – додав Збіглов.

"У мене багато питань до правоохоронних органів. Може варто вже вислухати представників поліції і прокуратури на сесії міської ради. При цьому послухати про всі кримінальні справи, які порушувалися проти чиновників мерії, керівників департаментів, про використання майна громади не за призначенням, кримінальні справи щодо мера Черкас Бондаренка та ін. Присвятити цьому окреме засідання сесії і зрозуміти, що відбувається в нашому місті!" – висловився депутат.

"Фракція Партії вільних демократів засуджує будь-які дії, пов'язані зі знищенням майна, вбивствами, залякуванням депутатів міської ради", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram