Полтавського терориста шукали всю ніч: застосували собак та дрони

Станом на ранок 24 липня в Полтавській області поліція продовжує пошуки Романа Скрипника, який при затриманні погрожував підірвати гранату і взяв в заручники поліцейського.

Як повідомляє ТСН, поліцейські всю ніч розшукували 32-річного втікача. Основний пошук відбувався навколо села Великий Байрак в Миргородському районі. Саме в цьому місці Скрипник кинув авто і сховався в лісопосадці.

Для пошуку втікача застосували собак і безпілотних дронів. Також правоохоронці для пошуку використовували тепловізори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві в ході спецоперації із затримання зловмисника, який викрав автомобіль, останній чинив опір і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік взяв в заручники двох співробітників поліції.

Роман Скрипник Соцмережі

У МВС повідомили, що зловмисником виявився раніше судимий 32-річний Скрипник Роман Миколайович.

З загарбником вели переговори, після чого він обміняв поліцейського на начальника карного розшуку в Полтавській області Віталія Шияна і поїхав з ним на даному авто в напрямку виїзду з міста. Для затримання Скрипника був введена в дію поліцейська спеціальна операція "Грім".