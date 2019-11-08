Полонені у в’язницях "Л/ДНР": озвучені страшні цифри

На непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей незаконно позбавлені волі 244 особи.

Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на дані Служби безпеки України у відповідь на офіційний запит.

Зазначається, що кількість полонених постійно змінюється.

"ДНР" rada5.com

Так, декілька тижнів тому, 24 жовтня, спецслужба повідомляла про 245, а ще раніше – про 240 в'язнів.

Як пояснюють в СБУ, інформація про кількість осіб, які утримуються у в'язницях окупантів, постійно змінюється на підставі отриманих даних від "Л/ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік на зустрічі у Мінську 29 жовтня розповів, що Україна і "Л/ДНР" готують масштабний обмін полоненими.

Зі свого боку заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко підтвердив, що Росія та Україна продовжують роботу з організації нового обміну в'язнями. Однак про конкретну дату поки не йдеться.

Пізніше у самопроголошеній "ДНР" заявили, що готові до проведення обміну полоненими з Києвом за формулою "52 на 85".

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