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8 листопада • оновлено в 13:52
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/ Розслідування

Полонені у в’язницях "Л/ДНР": озвучені страшні цифри

1.4т Читати матеріал російською

На непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей незаконно позбавлені волі 244 особи.

Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на дані Служби безпеки України у відповідь на офіційний запит.

Зазначається, що кількість полонених постійно змінюється.

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"ДНР"

"ДНР"

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Так, декілька тижнів тому, 24 жовтня, спецслужба повідомляла про 245, а ще раніше – про 240 в'язнів.

Як пояснюють в СБУ, інформація про кількість осіб, які утримуються у в'язницях окупантів, постійно змінюється на підставі отриманих даних від "Л/ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
обмін військовополонені терористи "ДНР"
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Мир Миру
Мир Миру
Зібрані музеєм Голодомору документи стосуються другої половини 1933-го - 1934 років, тобто першого пост-голодоморного року і часу виконання секретної постанови Ради народних комісарів СРСР "Про переселення на Україну 21 тисячі сімей колгоспників" від 25 жовтня 1933 року. До кінця 1933 року із Західної області РРФСР до Дніпропетровщини було відправлено 109 ешелонів з переселенцями та їхнім крамом, з Центрально-чорноземної області Росії до Харківської області - 80 ешелонів, з Іванівської до Донецької - 44 ешелони, водночас із Білоруської РСР до Одеської області направили 61 ешелон, з Горьківської області – 35 ешелонів з людьми.
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