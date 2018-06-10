Полный список украинских и крымскотатарских заложников Путина. 75 человек. Подавляющее большинство крымские татары. Репост приветствуется. Спасибо Grani.Ru.

Дело "крымских террористов"

1. Олег Сенцов - 20 лет строгого режима. ИК-8 в Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ.

2. Александр Кольченко - 10 строгого режима. ИК-6 в Копейске, Челябинская область.

3. Алексей Чирний - 7 лет строгого режима (в особом порядке). ИК-9 в Шахтах, Ростовская область.

Крымские дела евромайдановцев

4. Николай Шиптур - 9 лет строгого режима. ИК-1 в Симферополе.

5. Александр Костенко - 3 с половиной года общего режима. ИК-5 в Кирово-Чепецке, Кировская область.

6. Андрей Коломиец - 6 лет 8 месяцев строгого режима. ИК-14 в Краснодаре.

Дела против украинского активиста в Крыму

7. Владимир Балух - 3 года 5 месяцев колонии-поселения по делу о хранении боеприпасов, под судом по делу о нападении на силовика. СИЗО-1 в Симферополе.

Дело УНА-УНСО

8. Николай Карпюк - 22 с половиной года с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима. Тюрьма № 2 во Владимире (Владимирский централ).

9. Станислав Клых - 20 лет 1 месяц с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима. Тюрьма в Верхнеуральске, Челябинская область.

Дела "украинских террористов" в России

10. Алексей Сизонович - 12 лет строгого режима (в особом порядке). ИК-19 в рабочем поселке Маркова, Иркутский район Иркутской области.

11. Артур Панов - 8 лет общего режима. По состоянию на начало апреля - СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

12. Павел Гриб - под следствием. СИЗО-5 центрального главка ФСИН в Краснодаре.

Первое крымское дело "украинских диверсантов"

13. Евгений Панов - под судом. СИЗО-1 в Симферополе.

14. Андрей Захтей - 6 с половиной лет общего режима (в особом порядке). По состоянию на начало мая - СИЗО-1 в Симферополе.

15. Владимир Присич - 3 года общего режима. ИК-1 в поселке Каменка, Чегемский район Кабардино-Балкарии.

Второе крымское дело "украинских диверсантов"

16. Владимир Дудка - материалы возвращены судом в прокуратуру. СИЗО-1 в Симферополе.

17. Алексей Бессарабов - материалы возвращены судом в прокуратуру. СИЗО-1 в Симферополе.

18. Дмитрий Штыбликов - 5 лет строгого режима (в особом порядке). ИК-6 в Омске.

Третье крымское дело "украинских диверсантов"

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19. Алексей Стогний - 3 с половиной года общего режима. Местонахождение неизвестно.

20. Глеб Шаблий - 5 лет колонии; режим неизвестен. Местонахождение неизвестно.

Четвертое крымское дело "украинских диверсантов"

21. Геннадий Лимешко - 8 лет общего режима (в особом порядке). По состоянию на начало мая - СИЗО-1 в Симферополе.

"Шпионские" дела

22. Валентин Выговский - 11 лет строгого режима (в особом порядке). ИК-11 в Кирово-Чепецке, Кировская область.

23. Виктор Шур (гражданин России) - 12 лет строгого режима. ИК-1 в Брянске.

24. Роман Сущенко - 12 лет строгого режима. СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" в Москве.

25. Леонид Пархоменко (гражданин России и предположительно Украины). Информации о ходе дела и местонахождении фигуранта не поступало.

26. Константин Давыденко - под следствием. СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" в Москве.

Дело об участии в АТО (позже переквалифицировано на статью о грабеже)

27. Сергей Литвинов - 8 с половиной лет строгого режима. ИК-4 в поселке Уптар в черте Магадана.

Дела "Правого сектора"

28. Николай Дадеу - полтора года колонии-поселения. СИЗО-3 в Новороссийске, Краснодарский край.

29. Александр Шумков - в ожидании суда. СИЗО-1 в Брянске.

30. Роман Терновский - в ожидании суда. По состоянию на начало июня - СИЗО-5 "Водник" в Москве.

"Дело Веджие Кашка" (против активистов крымскотатарского национального движения)

Фигуранты под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

31. Асан Чапух.

32. Кязим Аметов.

33. Бекир Дегерменджи.

34. Руслан Трубач.

Дело "Крымопта" (против крымскотатарских бизнесменов)

Фигуранты под следствием. СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" в Москве.

35. Ресуль Велиляев.

36. Али Бариев.

Дело мнимого сторонника Меджлиса

37. Александр Стешенко - под следствием. Местонахождение неизвестно.

Дело активиста крымскотатарской "поляны протеста"

38. Фазыл Ибраимов (признал аннексию Крыма, имеет гражданство России) - под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

Первое крымское (первое севастопольское) дело "Хизб ут-тахрир"

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39. Руслан Зейтуллаев (основной фигурант) - 15 лет строгого режима. ИК-2 в Салавате, Башкирия.

40. Рустем Ваитов - 5 лет общего режима. ИК-1 в Кургане.

41. Юрий (Нури) Примов - 5 лет общего режима. ИК-5 в поселке Ясный, Советский район Марий Эл.

42. Ферат Сайфуллаев - 5 лет общего режима. ИК-17 в Омутнинске, Кировская область.

Второе крымское (ялтинско-алуштинское) дело "Хизб ут-тахрир"

Фигуранты под судом. Алиев и Куку - в СИЗО-4 центрального главка ФСИН в Ростове-на-Дону, прочие - в СИЗО-1 областного УФСИН в этом же городе.

43. Муслим Алиев (основной фигурант).

44. Эмир-Усеин Куку.

45. Вадим Сирук.

46. Инвер Бекиров.

47. Рефат Алимов.

48. Арсен Джеппаров.

Третье крымское (первое бахчисарайское) дело "Хизб ут-тахрир"

Фигуранты под судом. Предположительно все в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

49. Энвер Мамутов (основной фигурант).

50. Ремзи Меметов.

51. Зеври Абсеитов.

52. Рустем Абильтаров.

Четвертое крымское (второе севастопольское) дело "Хизб ут-тахрир"

53. Акрамджон Абдуллаев (гражданин Киргизии, в Крыму поселился еще до аннексии) - под судом. Предположительно - СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

Вместе с Абдуллаевым в Ростове судят второго фигуранта дела - Нематджона Исроилова, также гражданина Киргизии. Однако о нем не известно, прибыл ли он в Крым еще до аннексии или уже после.

Пятое крымское (симферопольское) дело "Хизб ут-тахрир"

Фигуранты под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

54. Теймур Абдуллаев (основной фигурант).

55. Узеир Абдуллаев.

56. Айдер Салединов.

57. Рустем Исмаилов.

58. Эмиль Джемаденов.

Шестое крымское (второе бахчисарайское) дело "Хизб ут-тахрир"

Фигуранты под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

59. Марлен (Сулейман) Асанов (основной фигурант).

60. Сейран Салиев.

61. Мемет Белялов.

62. Эрнес Аметов.

63. Сервер Зекирьяев.

64. Тимур Ибрагимов.

65. Сервер Мустафаев.

66. Эдем Смаилов.

Седьмое крымское (третье севастопольское) дело "Хизб ут-тахрир"

67. Энвер Сейтосманов - под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

Крымское дело "Таблиги джамаат"

Фигуранты под следствием.

68. Ренат Сулейманов (основной фигурант). СИЗО-1 в Симферополе.

69. Талят Абдурахманов. СИЗО-1 в Симферополе.

Кроме того, под домашним арестом находится Сейран Мустафаев, а под подпиской о невыезде - Арсен Кубединов.

Дела о публикациях в интернете

70. Эмиль Минасов - 1 год 3 месяца колонии-поселения. Предположительно - КП-1 в Керчи.

71. Игорь Мовенко - 2 года общего режима. СИЗО-1 в Симферополе.

72. Исмаил Рамазанов - под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

73. Евгений Каракашев - под следствием. СИЗО-1 в Симферополе

74. Нариман Мемедеминов - под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

Дело против родственника активиста

75. Муэдин Аливапов - 4 с половиной года колонии-поселения. Предположительно - КП-1 в Керчи.

В проверке нуждается информация о некоем Г. из Севастополя. По состоянию на ноябрь 2017 года гражданин Украины Г. находился под следствием по "шпионскому" делу в СИЗО-3 центрального главка ФСИН "Шпалерная" в Петербурге.

Неизвестны подробности дела Андрея Гашенко, в конце мая отправленного в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" в Москве по подозрению в приготовлении к контрабанде деталей военной техники.

Под домашним арестом остаются находящиеся под судом фигуранты "дела 26 февраля" Али Асанов и Мустафа Дегерменджи. Испытательные сроки после условного осуждения отбывают фигуранты дел о сепаратизме Николай Семена и Сулейман Кадыров и обвиненная в экстремизме Лариса Китайская. Они не могут выехать из Крыма. Возможно, испытательный срок еще не истек и у Талята Юнусова, осужденного в особом порядке по "делу 26 февраля".

Под поручительством находятся обвиняемые по "делу 26 февраля" Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев и Арсен Юнусов.

Четвертый фигурант первого дела "украинских диверсантов" Редван Сулейманов уже освободился из колонии по отбытии срока, однако не может выехать из Крыма на континентальную Украину, пока не выплатит несколько миллионов рублей по гражданским искам "потерпевших".