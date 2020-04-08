Полковника ЗСУ засудили на 13 років в'язниці за держзраду

Полковника ЗСУ Івана Без'язикова за державну зраду було засуджено до 13 років тюремного ув'язнення.
Вирок винесли 7 квітня судді Шевченківського суду Києва, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Суд визнав винним у державній зраді і створенні терористичної групи (ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3 КК України) полковника ЗСУ і призначив покарання – 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання", – йдеться в повідомленні .
Іван Без'язиков на суді
В матеріалах справи йдеться, що військовий, перебуваючи в полоні з 25 серпня 2014 року на непідконтрольній українській влади території в Донецьку, вступив до складу розвідувального управління незаконного збройного формування РФ і займав посаду так званого "заступника начальника 1-го відділу по аналітичній роботі".
Медійна ініціатива за права людини в Facebook повідомила, що Без'язиков ніколи не приховував, що бойовики схиляли його перейти на бік ворога.
"Але на суді говорив: ніколи не погоджувався на співпрацю. Зі свідчень Без'язикова: терористи змушували виконувати певні роботи: працювати з паперами, вести телефонні розмови", – йдеться в повідомленні.
Іван Без'язиков
Як повідомляв OBOZREVATEL:
СБУ звинуватила звільненого з полону "ДНР" полковника ЗСУ Івана Без'язикова в державній зраді і співпраці з російськими спецслужбами.
Без'язиков був затриманий правоохоронцями в своєму будинку в Житомирі.
Опублікована аудіозапис, який доводить співпрацю Без'язикова з терористами.
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