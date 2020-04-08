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8 квітня • оновлено в 21:52
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/ Розслідування

Полковника ЗСУ засудили на 13 років в'язниці за держзраду

7.3т
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Полковника ЗСУ Івана Без'язикова за державну зраду було засуджено до 13 років тюремного ув'язнення.

Вирок винесли 7 квітня судді Шевченківського суду Києва, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Суд визнав винним у державній зраді і створенні терористичної групи (ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3 КК України) полковника ЗСУ і призначив покарання – 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання", – йдеться в повідомленні .

Іван Без'язиков на суді

Іван Без'язиков на суді

В матеріалах справи йдеться, що військовий, перебуваючи в полоні з 25 серпня 2014 року на непідконтрольній українській влади території в Донецьку, вступив до складу розвідувального управління незаконного збройного формування РФ і займав посаду так званого "заступника начальника 1-го відділу по аналітичній роботі".

Медійна ініціатива за права людини в Facebook повідомила, що Без'язиков ніколи не приховував, що бойовики схиляли його перейти на бік ворога.

"Але на суді говорив: ніколи не погоджувався на співпрацю. Зі свідчень Без'язикова: терористи змушували виконувати певні роботи: працювати з паперами, вести телефонні розмови", – йдеться в повідомленні.

Іван Без'язиков

Іван Без'язиков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Теперь обменяют назад в ОРДЛО.
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Kurilov Alexandr
Kurilov Alexandr
эту украинскую власть хоть где-то всерйоз воспринимают. Шуты продажные !!!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Kurilov Alexandr, Они не власть, они исполнители.
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