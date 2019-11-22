"Злив" держтаємницю спецслужбам РФ: зрадившого Україну полковника СБУ оголосили в розшук

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук підполковника Служби безпеки України за підозрою в державній зраді та передачі секретної інформації спецслужбам Росії.

Про це повідомила пресслужба ДБР. За даними джерела УП, йдеться про Василя Прозорова, який втік з України.

Військовому, як уточнили в бюро, також повідомлено про підозру у дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів отримання інформації і зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Досудове слідство встановило, що колишній співробітник СБУ за завданням і в координації з російськими спецслужбами збирав і передавав відомості з обмеженим доступом, зокрема ті, які складали державну таємницю.

Щоб уникнути відповідальності, він втік у грудні 2017 року в Білорусь досі не повернувся в Україну.

Відзначається, що в разі появи підполковника на території України його доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.

У ДБР додали, що це кримінальне провадження було розпочато 5 січня 2018 року слідчими Головного слідчого управління СБУ. 1 лютого 2019 року справу передали для здійснення подальшого розслідування в ДБР у Києві.

Василь Прозоров на пресконференції в Москві Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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