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22 листопада • оновлено в 21:29
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/ Розслідування

"Злив" держтаємницю спецслужбам РФ: зрадившого Україну полковника СБУ оголосили в розшук

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Державне бюро розслідувань оголосило в розшук підполковника Служби безпеки України за підозрою в державній зраді та передачі секретної інформації спецслужбам Росії.

Про це повідомила пресслужба ДБР. За даними джерела УП, йдеться про Василя Прозорова, який втік з України.

Військовому, як уточнили в бюро, також повідомлено про підозру у дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів отримання інформації і зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

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Досудове слідство встановило, що колишній співробітник СБУ за завданням і в координації з російськими спецслужбами збирав і передавав відомості з обмеженим доступом, зокрема ті, які складали державну таємницю.

Щоб уникнути відповідальності, він втік у грудні 2017 року в Білорусь досі не повернувся в Україну.

Відзначається, що в разі появи підполковника на території України його доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.

У ДБР додали, що це кримінальне провадження було розпочато 5 січня 2018 року слідчими Головного слідчого управління СБУ. 1 лютого 2019 року справу передали для здійснення подальшого розслідування в ДБР у Києві.

Василь Прозоров на пресконференції в Москві

Василь Прозоров на пресконференції в Москві

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Державне Бюро Розслідувань
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Уволенный за пьянку подозревается в дезертирстве. Это как? Стой там, иди сюда?
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Он герой
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Федоров Федор
Федоров Федор
Та ладно. Какие секреты? Обоз в том числе писал, что этого маргинала давно уволили за пьянку и он знать ничего не мог.
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