"Злив" держтаємницю спецслужбам РФ: зрадившого Україну полковника СБУ оголосили в розшук

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук підполковника Служби безпеки України за підозрою в державній зраді та передачі секретної інформації спецслужбам Росії.
Про це повідомила пресслужба ДБР. За даними джерела УП, йдеться про Василя Прозорова, який втік з України.
Військовому, як уточнили в бюро, також повідомлено про підозру у дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів отримання інформації і зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.
Досудове слідство встановило, що колишній співробітник СБУ за завданням і в координації з російськими спецслужбами збирав і передавав відомості з обмеженим доступом, зокрема ті, які складали державну таємницю.
Щоб уникнути відповідальності, він втік у грудні 2017 року в Білорусь досі не повернувся в Україну.
Відзначається, що в разі появи підполковника на території України його доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.
У ДБР додали, що це кримінальне провадження було розпочато 5 січня 2018 року слідчими Головного слідчого управління СБУ. 1 лютого 2019 року справу передали для здійснення подальшого розслідування в ДБР у Києві.
Василь Прозоров на пресконференції в Москві
Цензор.НЕТ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Колишній співробітник СБУ Василь Прозоров на пресконференції в Москві розповів, що після Майдану працював на країну-агресора.
Також Прозоров заявив про існування підпільних в'язниць на Донбасі, де нібито здійснювали вбивства українські військові.
Він сказав, що СБУ стоїть за вбивством одіозних терористів "Гіві" і "Мотороли".
У СБУ підтвердили, що Прозоров дійсно служив у їх рядах, однак був звільнений звідти за пияцтво на робочому місці.
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