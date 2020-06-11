Головна Новини
11 червня • оновлено в 12:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Полковник командування Повітряних сил ЗСУ Романов із дружиною загинули в ДТП

  • ДТП з офіцером трапилася 10 червня

  • Загиблому було 55 років

  • Про причини та місце скоєння ДТП не повідомлялося

Читати матеріал російською

Полковник Повітряних Сил ЗСУ Романов Микола Вадимович загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Разом із ним у аварії загинула його дружина Тетяна Романова, повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що ДТП трапилася в середу, 10 червня.

"Микола Вадимович проходив службу у Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Все своє життя присвятив службі у Збройних Силах, але, на жаль, воно трагічно обірвалося на 55-му році", – йдеться у повідомленні.

Про причини та місце скоєння ДТП не повідомлялося.

Полковник ЗСУ Романов Микола

Полковник ЗСУ Романов Микола

Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині поліція знайшла тіло зниклого 24-річного бійця Національної гвардії України, який брав участь у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні відчуження, жителя Кагарлика – Богдана Хамаздіра.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України загинули військові
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги