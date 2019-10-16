Посадили на 4 роки через "Правий сектор": український в'язень Кремля оголосив голодування

Колишній охоронець екслідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша Олександр Шумков, засуджений у Росії до 4 років колонії загального режиму, оголосив голодування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Відомо, що політв'язень перебуває в колонії у Тверській області.

"За отриманою інформацією, він оголосив голодування у зв'язку із систематичним порушенням адміністрацією виправної установи його прав і посиленням на нього психологічного тиску співробітниками цієї установи", – написала омбудсмен.

Олександр Шумков Соцмережі

Денисова додала, що звернулася до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно надати відповідь на звернення Шумкова і припинити психологічний тиск на нього співробітниками колонії.

"Крим.Реалії" зазначає, що родичі Шумкова напередодні отримали від нього лист, датований 13 жовтня. У ньому він написав, що 14 жовтня має намір оголосити голодування.

Нагадаємо, Олександра Шумкова звинуватили за частиною 2 статті 282.2 КК РФ (участь у діяльності екстремістської організації).

У фабулі справи уточнюється, що Шумков був у "Правому секторі" з моменту створення з листопада 2013 року по 23 серпня 2017 року. Російське слідство вважає, що українець грав "значну роль" в організації.

Діяльність "Правого сектора" в РФ назвали "спрямованою проти інтересів Російської Федерації, яка зазіхає на її територіальну цілісність".

Як писав OBOZREVATEL:

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