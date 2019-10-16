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16 жовтня • оновлено в 20:16
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/ Розслідування

Посадили на 4 роки через "Правий сектор": український в'язень Кремля оголосив голодування

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Колишній охоронець екслідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша Олександр Шумков, засуджений у Росії до 4 років колонії загального режиму, оголосив голодування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Відомо, що політв'язень перебуває в колонії у Тверській області.

"За отриманою інформацією, він оголосив голодування у зв'язку із систематичним порушенням адміністрацією виправної установи його прав і посиленням на нього психологічного тиску співробітниками цієї установи", – написала омбудсмен.

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Олександр Шумков

Олександр Шумков

Соцмережі

Денисова додала, що звернулася до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно надати відповідь на звернення Шумкова і припинити психологічний тиск на нього співробітниками колонії.

"Крим.Реалії" зазначає, що родичі Шумкова напередодні отримали від нього лист, датований 13 жовтня. У ньому він написав, що 14 жовтня має намір оголосити голодування.

Нагадаємо, Олександра Шумкова звинуватили за частиною 2 статті 282.2 КК РФ (участь у діяльності екстремістської організації).

У фабулі справи уточнюється, що Шумков був у "Правому секторі" з моменту створення з листопада 2013 року по 23 серпня 2017 року. Російське слідство вважає, що українець грав "значну роль" в організації.

Діяльність "Правого сектора" в РФ назвали "спрямованою проти інтересів Російської Федерації, яка зазіхає на її територіальну цілісність".

Як писав OBOZREVATEL:

  • Нещодавно близькі українських в'язнів Кремля з окупованого Криму – Володимира Дудки й Олексія Бессарабова – повідомили, що не знають, де вони знаходяться.

  • Дудку та Бессарабова звинуватили в підготовці диверсії і незаконному зберіганні вибухових речовин. ФСБ затримала їх, а також Дмитра Штиблікова в листопаді 2016 року.

  • Підконтрольний окупантам суд у Севастополі (Крим) 4 квітня виніс вирок Дудці та Бессарабову. Вони отримали по 14 років позбавлення волі та штрафи.

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Теми
Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Особа
Людмила Денисова
Місце
Росія
Теги
політв'язень голодовка Правий сектор Новини Росії
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Очередной последователь надюхи по лечебному голоданию. То же на рекорд намылился?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Версия мосговой прошивки узников Кремля у всех одна и та же.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Нациста посадили, что в этом плохого? После Нюрнберга пачками зажали и казнили, на 70 лет хватало. Теперь фашисты снова голову поднимают, забыли, наверное
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