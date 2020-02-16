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16 лютого • оновлено в 14:22
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Поліція затримала "смотрящего" часів Януковича: відео та подробиці

5.3т
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У мережі з'явилися кадри затримання Євгена Анісімова "Анісіма" – запорізького бізнесмена, "смотрящего" за криміналітетом у регіоні часів президентства Віктора Януковича.

Про затримання повідомив український бізнесмен Євген Черняк на своїй сторінці у Facebook.

"20 хвилин тому Анісімова-Клоуна затримали у Києві. Цікава деталь, здав Анісімова його найближчий соратник. Від великої винагороди відмовився! Заявив мені особисто, що впевнений, що за такого покидька навіть соромно брати гроші", — написав Черняк у Facebook.

Поліція затримала "смотрящего" часів Януковича: відео та подробиці
Поліція затримала "смотрящего" часів Януковича: відео та подробиці

Також він опублікував відео затримання Анісімова. До цього той шість років переховувався від правоохоронних органів.

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Євген Анісімов: затримали "смотрящего" часів Януковича

Євген Анісімов: затримали "смотрящего" часів Януковича

У березні 2019 року стало відомо, що звинувачення проти Анісімова передане до суду. За даними сторони обвинувачення, за часів злочинного режиму Януковича "Анісім" обкладав даниною підприємців регіону і викачував гроші з комунальних підприємств області.

Йому висунули звинувачення за сімома статтями. Так, колишнього "смотрящего" звинувачували у створенні злочинної організації, привласненні майна, легалізації злочинних доходів, вимаганні, незаконному поводженні зі зброєю.

Кримінальному авторитету загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перше затримання "Анісіма". Він і його охоронець Андрій Гречковський були затримані в аеропорту "Бориспіль" 21 жовтня 2013 року. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінальної провадження за статтею "вимагання".

У січні 2014 року його випустили під заставу.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
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Хилл Джон
Хилл Джон
на верхнем фото молодой и "белый", а на полу - лежит плешивый дядька (((㋡
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