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4 квітня • оновлено в 18:20
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Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Всі статті автора

Полиция установила жителя Полтавы, который бросил в кассира монеты

7.2т
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Полиция отреагировала на хамские и хулиганские действия жителя города Полтава, который бросил в лицо кассиру супурмаркета горсть из мелких монет.

Реакция Полтавской Полиции не заставила себя ждать - данный гражданин установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 КК - хулиганство.

Дальше своё слово должен сказать Суд.

А вообще у меня есть предложение к владельцам полтавских супермаркетов.

Сделайте у себя стенд с фотографиями хулиганов хамящих Вашим сотрудникам и не пускайте их в магазины.

Первый кандидат уже есть - Гременчук Сергей Захарович 1971 г. р.

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Місце
Україна Полтава
Джерело
Джерело: Facebook Антона Геращенко
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Бульба Остап
Бульба Остап
Заммінстр внутрішніх справ проти пузатого бидляка.? так у нас заммінстів на всіх хамів не хватить.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Оперативно, молодцы!
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