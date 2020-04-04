Полиция отреагировала на хамские и хулиганские действия жителя города Полтава, который бросил в лицо кассиру супурмаркета горсть из мелких монет.
Реакция Полтавской Полиции не заставила себя ждать - данный гражданин установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 КК - хулиганство.
Дальше своё слово должен сказать Суд.
А вообще у меня есть предложение к владельцам полтавских супермаркетов.
Сделайте у себя стенд с фотографиями хулиганов хамящих Вашим сотрудникам и не пускайте их в магазины.
Первый кандидат уже есть - Гременчук Сергей Захарович 1971 г. р.
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