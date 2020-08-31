Поліція розігнала мітинг біля з'їзду 'слуг', де був присутній Зеленський. Відео

У понеділок, 31 серпня, під стінами київського КВЦ "Парковий", де проходив з'їзд партії "Слуга народу" поліція розігнала учасників мітингу.

Як повідомляють очевидці, люди виступали проти забудовників, які їх обдурили. Відзначається, що спочатку учасники мітингу перекрили рух по вулиці, ставши на пішохідному переході, пише "Страна".

Після правоохоронці стали відтісняти невелику групу людей. В результаті трапилася сутичка, в ході якої організатора акції протесту затримали та відвели.

Мітинг біля КВЦ "Парковий"

Поліція затримала організатора акції

Поліцейський штовхнув дівчину

На опублікованому в мережі відео показано, що поліція за ноги і руки тягла людину. Також один з поліцейських штовхнув дівчину.

Поліція забрала затриманого

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві пройшов позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", де представили кандидатів на посади голів обласних центрів України.

На з'їзді виступив президент України Володимир Зеленський, який заявив, що пишається тим, що зробили депутати монобільшості у Верховній Раді.

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