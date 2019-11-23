Поліція приховувала? У загибелі підлітка в Прилуках знайшли дивні моменти

Поліцейські, які розслідують резонансну загибель у Прилуках 14-річного Дениса Чаленка, могли навмисно видати вбивство за нещасний випадок.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV юрист Ігор Степанов, коментуючи обставини загибелі підлітка, якого знайшли на залізничній колії з проломленою головою.

"Хлопчик лежав посеред колії. Коли збиває потяг, то таких травм, наскільки мені відомо, взагалі не може бути. Якщо потяг його збив, він би відлетів, не міг лежати посеред колій", – заявив Степанов.

Юрист припустив, що відразу після трагедії, коли слідчо-оперативна група виїхала на розслідування, "для того, щоб не ускладнювати собі життя і не розслідувати справу за статтею "вбивство", вони пішли по більш легкому варіанту, що це був нещасний випадок".

"Потім вже всі дії поліції спрямовані на прикриття саме дій СОГ, які спочатку розслідували і обстежили місце подій... Це не була помилка, на мою думку. Це були навмисні дії. Вони приховували справжню картину з метою полегшити собі життя. Це моя особиста думка – менше роботи. Я думаю, тут не фігурують ані гроші, ані хабарництво. Менше роботи, а потім машина почала працювати на прикриття дій своїх же співробітників", – підкреслив експерт.

За його словами, ексгумація може допомогти встановити причину смерті Дениса Чаленка: "Це безсумнівно вплине на подальший розвиток кримінального провадження, тому що я впевнений, що ще одна експертиза покаже, що потяг не міг завдати ті пошкодження".

При цьому Степанов висловив думку, що затягування часу зменшує ймовірність того, що справа буде розслідувана і доведена до кінця.

"Це треба робити одразу. Як мінімум, там, наскільки мені відомо, був задіяний телефон Дениса, який був вимкнений за деякий час. Нескладно простежити, де була локалізація, де він був вимкнений, які телефони перебували поруч. Я вважаю, що це треба було робити одразу. Але це бажання полегшити собі життя вилилося в те, у що вилилося", – зазначив юрист.

Експерт також поставив під сумнів версію про те, що до загибелі підлітка можуть бути причетні діти високопоставлених київських суддів: "Ця версія поліцейських, наскільки мені відомо, висувалася одразу, як знайшли хлопчика".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.

У місті Прилуки на Чернігівщині увечері 31 жовтня біля відділку поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.

Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса пов'язують з дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

5 листопада в Прилуках попрощалися з загиблим. Батьки вирішили поховати дитину, не чекаючи на результати експертизи.

Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.

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