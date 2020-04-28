Поліція нагрянула до ресторану Тищенка у Києві: фото перевірки

Столична поліція провела перевірку ресторану "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який потрапив у скандал після публікації журналістів про те, що заклад продовжує працювати під час карантину.

На момент перебування правоохоронців у закладі відвідувачів не було, повідомляється на сторінці поліції Києва в Facebook (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

За словами співробітника Голосіївського управління поліції Андрія Вернигори, на момент перевірки в закладі перебувало кілька співробітників.

"На момент перебування правоохоронців у ресторані відвідувачів не було. Поліцейські роз'яснили обмежувальні норми в період карантину і взяли в адміністратора закладу зобов'язання щодо роботи таких установ тільки в онлайн-режимі", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїжджають політики і представники олігархів.

Це викликало шквал критики в соціальних мережах. Одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інші задалися питанням – як тепер влада буде вмовляти інших підприємців не працювати і нести збитки.

Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює, всупереч введеному в Україні карантину, і звинуватив журналістів у продажності.

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