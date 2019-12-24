Поліцейського підрізали через заручницю: вчинок героя з Харкова потрапив на відео

Героїчний вчинок харківського поліцейського, який, рятуючи заручницю, отримав ножові поранення, потрапив на камеру.

Відео інциденту з коментарем начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка на Youtube опублікувала пресслужба ГУ Нацполіції України в Харківській області.

Стало відомо, що 37-річний харків'янин захопив випадкову перехожу і став погрожувати ножем. Він намагався обміняти заручницю на чоловіка своєї подруги, з яким хотів розібратися по-чоловічому за нібито постійні приниження дівчини.

Поліцейського підрізали через заручницю Скрін відео

Поліцейський, який прибув на місце події, умовив злочинця відпустити дівчину та зайняв її місце. Як видно на кадрах, правоохоронець знайшов момент і накинувся на нього, в цей час і отримав поранення в шию.

За словами Сокуренка, затриманий раніше притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання алкоголю в громадському місці, але не був судимий.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтями 147 ("захоплення заручника") і 348 ("замах на життя співробітника правоохоронного органу") КК України.

Стан пораненого поліцейського медики оцінюють як важкий. Він був прооперований і отримує необхідну медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про недоукомплектованість кадрового складу патрульної поліції Києва на 34%. Він назвав причину такої ситуації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!