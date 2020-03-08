Поліцейській розбили ніс у маршрутці у Києві: з'ясувалися скандальні деталі про кривдника

Чоловіка, який розбив дівчині ніс у відповідь на прохання не грубіянити їй, заарештували на 60 діб без права застави. Раніше він уже потрапляв у поле зору правоохоронців, оскільки бив свою дружину.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Київській області.

За фактом розбійного нападу столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. У поліції зазначили, що наразі також тривають судові засідання за звинуваченням затриманого у побитті колишньої дружини.

Заарештований житель Броварів

Сам конфлікт трапився у маршрутці, яка їхала від станції метро "Лісова" у Києві до Броварів, 6 березня. Так, постраждалій викликали швидку допомогу, а нападника затримали очевидці до приїзду поліції.

Як з'ясувалося, чоловік у салоні транспортного засобу почав чіплятися до дівчини, проте їй не сподобалися "залицяння" і вона пересіла на інше місце. Тоді він вдарив дівчину і намагався пограбувати.

Постраждала дівчина

"Однак небайдужі пасажири його затримали, а молодій жінці, у якої була носова кровотеча, надали активну допомогу", – розповіли у правоохоронних органах.

Пізніше стало відомо, що потерпіла – працівниця поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві водія маршрутного автобуса №507 (Залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України) звинуватили в тому, що він, зачиняючи двері транспортного засобу, прищемив семирічній дівчинці руку та продовжив рух.

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