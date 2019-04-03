Політ Бойка і Медведчука в Москву: у справі з'явилися нові подробиці

Державіаслужба співпрацює з Державним бюро розслідувань (ДБР) у справі щодо перельоту в Москву кандидата в президенти України Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиціна платформа — За життя" Віктора Медведчука в Москву.

У ДБР будуть передані всі документи, які стосуються їхнього польоту, повідомив "Укрінформ" начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державної авіаслужби України Ігор Зелінський.

"Ми забезпечуємо необхідну взаємодію з територіальним управлінням Держбюро розслідувань у Києві і даємо всю інформацію та копії документів у межах досудового розслідування", – зазначив він.

Бойко і Медведчук в Москві ЕРА

Зелінський також нагадав, що в Україні заборонене використання повітряного простору, де відповідальність за обслуговування руху покладена на Україну, а також на всі види прямих і транзитних польотів для авіакомпаній РФ.

3 квітня Кабмін також заборонив нерегулярні перельоти з України в Росію.

Як писав OBOZREVATEL:

22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхав у Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Бойко і Медвудчук вилетіли з аеропорту "Жуляни", порушуючи заборону на прямі перельоти. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися, хто ухвалив відповідне рішення.

Журналіст Роман Цимбалюк висміяв неефективність візиту в Москву Медведчука і Бойка.

У СБУ розкрили хитрість Кремля зі скандалом навколо Бойка і Медведчука.

3 квітня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що "вояж" Бойка і Медведчука в Росію став можливий через прогалини в законодавстві.

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