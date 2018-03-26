Поліграф не візьме: психолог розкрила аномальний талант Савченко

Психотип позафракційного народного депутата Надії Савченко дає їй можливість спокійно обійти детектор брехні при незручних питаннях.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловила психолог Олена Рихальська.

"Потрібно розуміти, що поліграф може обдурити людина у ​​якої висока акцентуація демонстративності, що ми тут і спостерігаємо. З наукової точки зору, у такої людини існує так звана аномальна здатність до витіснення, коли вона проходячи поліграф і відповідаючи на питання переконує себе і сама вірить в те, що говорить. Її психотип на це здатний", - зазначила вона.

При цьому колишній нардеп Тарас Чорновіл підкреслив, що це ніяк не може вплинути на розгляд справи колишньої льотчиці.

"У кримінальних розслідуваннях такого плану у нас це не передбачено як спосіб підтвердження або спростування доказової бази. Тобто юридично це не може бути використано. У нас поліграф не є фактором кримінального процесу. Крім того, якщо зібрані докази, то вони не можуть бути спростовані поліграфом", - додав політик.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.