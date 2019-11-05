Намагався зґвалтувати, зламав ребра і задушив: страшні деталі вбивства 14-річної одеситки

В Одесі попрощалисязі школяркою Дариною Дробот. Жахливе вбивство 14 річної дівчини скоїв 15-річний хлопець Кирило О. Він навчався з жертвою в одній школі №71, був старший за неї на рік, вони дружили вже два роки.

Раніше Кирила вже судили за пограбування. Сама загибла мріяла стати моделлю, а в школі її вважали лідеркою. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Мріяла стати моделлю

В одеській школі №71, яку відвідувала Дробот, ніхто не може отямитися. "Розумієте, це настільки для нас несподівано, що весь колектив у шоці. Дарина навчалася в нас з першого класу, була хорошою ученицею, допомагала в усьому. Вона така природжена лідерка. У нас ні до неї, ні до батьків її ніколи не було жодних претензій", – сказали OBOZREVATEL у адміністрації навчального закладу.

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Як розповіла одна з однокласниць дівчинки, та завжди виділялася в класі. "Вона хотіла стати моделлю, робила фотосесії й ходила до модельної школи. Дарина мала трохи старший вигляд, була високою, багато хлопців на неї звертали увагу", – поділилася знайома.

Дарина Дробот Instagram Дарини Дробот

Дарина Дробот Instagram Дарини Дробот

У соціальних мережах школярка публікувала свої фотографії і навіть представлялася моделлю.

Дарина останнім часом знімалася у фотосесіях Instagram Дарини Дробот

Того дня, 2 листопада, Дарина поїхала з друзями за місто відпочити. Хоча мама відмовляла доньку, але та не послухалася й навіть посварилася з рідними. Під час відпочинку, дівчина відійшла з Кирилом від компанії і зникла. Друзі так і не дочекалися їх і поїхали додому. Тільки ввечері, коли дочка не повернулася, мама забила тривогу й повідомила в поліцію.

Дарина мріяла стати моделлю Instagram Дарини Дробот

Втікав із дому через проблеми з вітчимом?

Вбивцею дівчини виявився її знайомий Кирило О., з яким, за словами товаришів, вони дружили вже два роки. Він навчався у 9 класі цієї ж школи, а потім пішов у ПТУ. Як розповіла інша подруга, Дарина дружила з хлопцем давно, і він ставився до неї добре. Ніхто за ним не помічав жорстокості.

"Ніхто не міг подумати, що він на таке здатний. Знали, що він може побитися, знали, що влітку він був два місяці під домашнім арештом. Але до дівчат він ставився добре", – стверджує вона.

Ніхто не міг подумати, що хлопець здатний на таку жорстокість Instagram Кирила О.

Знайомі повідомляють, що у Кирила нібито були проблемні стосунки з вітчимом і з рідним батьком, і коли ті з'являлися вдома, то тікав на вулицю.

У Кирила є молодший брат, йому 9 років. Обох виховує мама і вітчим. Мама –майстриня нігтьового манікюру. Вітчим захоплюється мотоциклами, перебуває в одному з байкерських клубів Одеси.

З огляду на сторінку матері в Instagram, сім'я живе в достатку. Тут багато світлин родини в клубах, кафе, ресторанах, в гостях у бабусі. Катаються на байках, їздять на відпочинок. Щоправда, на цих фото частіше присутній молодший брат, Кирило – значно рідше. Мама весь час підкреслює, як вона любить своїх синів і пишається ними.

Кирило разом із мамою Instagram Кирила О.

Правоохоронці показали закривавлений білий светр хлопця, в якому той скоїв злочин – точнісінько в такому ж він був на відео. Також у поліції Кирило був у куртці з коричневим оздобленням – в ній його можна побачити на багатьох знімках.

У цій куртці Кирила і затримала поліція Instagram Кирила О.

Instagram Кирила О.

Національна поліція України

Відбирав годинник і смартфон, потім продавав у ломбарді

Як розповіли в поліції, підозрюваного раніше судили за пограбування.

Ще 15 квітня цього року правоохоронці розшукували Кирила, який втік із дому. А коли його знайшли, то свій вчинок він пояснив тим, що посварився з батьками. Під час втечі він гуляв вулицями і ночував у під'їздах будинків. Зазначається, що тоді протиправних дій він не вчиняв. Однак вже влітку хлопець двічі був викритий у крадіжці, за що отримав вирок.

Часто втікав з дому та ночував у під'їздах Instagram Кирила О.

Він примудрився за один день зробити два злочини. Спочатку відібрав у неповнолітнього годинник Skmei вартістю 2200 грн. Потерпілий виявився сином чиновниці Суворовської райадміністрації Одеси. А дещо пізніше на подвір'ї школи №73 відібрав у хлопчика телефон Samsung Galaxу J2, який продав у ломбард за 2000 грн.

Прокурор наполягав на тому, щоб взяти Кирила під варту, але суд не погодився. У матеріалах справи йдеться, що мама малолітнього злочинця на суді обіцяла, що її син виправиться. Вона розповідала, що виховувала його з вітчимом у матеріальному достатку, але той має норовливий характер, тікав із дому, не відвідував школу, тому перебуває на обліку в ювенальних органах.

У поліції показали закривавлений одяг, в якому Кирило вчинив злочин Національна поліція України

Хоча мама притягувалася до адмінвідповідальності за погане виховання сина з 2017 року. Її звинувачували в тому, що Кирило не вчиться, втікає з дому. Але на суди вона не приходила, а справи закривалися.

Зламав ребра й задушив

Дарину Кирило вбив особливо жорстоко. Він намагався її зґвалтувати, а коли не вдалося – почав її бити. У дівчини були зламані ребра, а причиною смерті стала асфіксія. Також у неї виявили множинні синці на голові й зламану під'язикову кістку.

Дарину Кирило убив з особливою жорстокістю Instagram Дарини Дробот

Вбивця забрав у жертви смартфон й із закривавленим ґаджетом прийшов до друзів. Там його відмили і продали, а на виручені кошти купили наркотики. У стані наркотичного сп'яніння його й застали поліцейські, кілька годин він не розумів, що відбувається.

У поліції стверджують, що Кирилу О. загрожує максимальний термін (від 15 років в'язниці до довічного ув'язнення), оскільки відповідальність за особливо тяжкі злочини настає з 14 років.

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