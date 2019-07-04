"Посадив на коліна і заліз хлопчику у труси": що відомо про українського вчителя, який наклав на себе руки

На Київщині, у селі Малі Єрківці Бориспільського району, наклав на себе руки вчитель географії Юрій Забродін, якого підозрюють у педофілії.

Багато його знайомих і близьких не вірять у те, що чоловік міг так вчиняти зі своїми учнями. Проте, як сказали у поліції OBOZREVATEL, на загиблого написали заяви батьки п'ятьох дітей. У Бориспільському суді школярі підтвердили свої свідчення. І вчителю загрожувало до восьми років позбавлення волі.

Рідні та колеги вважають, що чоловіка обмовили

Село Малі Єрківці настільки маленьке, що тут навіть немає своєї сільради. Саме тут і жив учитель географії Юрій Забродін. У невеличкій кімнатці в гуртожитку останні роки він жив зі своїм сином. Дружина від Юрія пішла кілька років тому до іншого чоловіка і забрала із собою дочку. У неї вже нова сім'я і навіть народилася дитина.

Юрій Забродін

Викладав чоловік у сусідньому селі Мирне, у місцевій школі. А тут, у Малих Єрківцях, вів гурток художньої самодіяльності у клубі, що розташований у двох кроках від його гуртожитку. На сторінці у Юрія безліч фото з дітьми, де вони виступають у національних костюмах, читають вірші, співають пісні, грають вистави.

Клуб, де Юрій вів гурток

Село Малі Єрківці і Мирне були шоковані, коли поліція прийшла до вчителя. Ніхто не міг подумати, що цей, на перший погляд, тихий, добродушний, веселий чоловік міг здійснювати розпусні дії з вихованцями свого гуртка.

Не вірили в це і вчителі школи. Слідство тривало кілька місяців до того, як Юрій наклав на себе руки. Передсмертну записку чоловіка опублікувала його племінниця Яна Литвинчук. У ній він запевняє, що ні в чому не винен, що його обмовили. І після такого скандалу він вже не зможе відбілити своє чесне ім'я. Просить вибачення у тих, хто в нього вірив, і просить подбати про його сина. Вчителя поховали 1 липня.

Передсмертний лист Facebook Яни Литвинчук

Facebook Яни Литвинчук

Facebook Яни Литвинчук

Сама Яна повідомляє, що готова боротися до кінця, щоб довести невинуватість свого родича. І вимагає покарати тих, хто його обмовив.

У школі OBOZREVATEL сказали, що досі не вірять у винуватість свого колеги і запевняють, що його просто обмовили і довели до смерті. Тільки з якою метою, відповісти на це питання не можуть.

Facebook школи села Мирне

Facebook школи села Мирне

Facebook школи села Мирне

Покликав попити чаю і заліз рукою під білизну

Однак, судячи з Реєстру судових рішень, справа вчителя з Малих Єрківців вже слухалася у суді. Там у квітні були допитані потерпілі діти. А слідство взяло дозвіл на психологічну експертизу постраждалих.

Так, один із хлопчиків, який ходив у гурток художньої самодіяльності, розповів, що викладач кілька разів здійснював щодо нього розпусні дії. Наприклад, на початку березня минулого року на репетиції, коли вони були тільки вдвох, вчитель попросив хлопчика спуститися до нього зі сцени. Юрій в цей час сидів у залі в першому ряду на стільці. Він силою поклав дитину до себе на коліна і заліз рукою під спідню білизну. Насильно утримуючи його, учитель "м'яв рукою його статевий орган".

Потім, за свідченнями дитини, Забродін запропонував хлопчикові 100 грн за мовчання. Але дитина відмовився і втекла додому. Щоправда, вдома хлопчик нікому нічого не розповів через сором.

Юрій зі своїми вихованцями Facebook Забродіна

У жовтні минулого року, за свідченням потерпілого, історія повторилася. Учитель запросив хлопчика до себе додому на заняття гуртка. Удома він дав йому вчити вірш, а потім запросив попити чаю на кухню. Там він посадив хлопчика до себе на коліна, однією рукою закрив йому рота, а другою знову заліз до нього під білизну. Після цього він попередив хлопчика, щоб той нічого нікому не розповідав.

У лютому цього року хлопчик знову був на заняттях гуртка вдома у Забродіна. Там з іншими дітьми вони готувалися до 8 Березня. Учитель знову покликав хлопчика на кухню і вчинив розпусні дії.

Мама хлопчика все ж таки дізналася про це, вона побачила, що з дитиною щось відбувається, провела з нею бесіду і звернулася в поліцію. Подібні свідчення проти вчителя дали ще четверо дітей.

Також дала свідчення дружина вчителя, Світлана, яка вже кілька років не проживала із ним.

Колишня дружина Світлана

Те, що вона залишила сина жити з батьком, мати пояснювала тим, що чоловік не віддавав їй дитину, сина вона бачила рідко. Коли вчителя заарештували, то вона забрала сина до себе. Але син не хотів спілкуватися з батьком, коли той телефонував. А потім вона помітила дивні речі у поведінці дитини. Суд призначив провести психологічну експертизу хлопчику, щоб з'ясувати його стан. Раніше Світлана розповідала OBOZREVATEL, що чоловік частенько задивлявся на хлопчиків, але на її зауваження відповідав, що їй здається.

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