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Поки Путін мовчить: кількість росіян, які просять про допомогу, зросла до 22

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До вечора 16 серпня, кількість заарештованих в Україні росіян, які звернулися до президента РФ збільшилася до 22 осіб.

За даними офісу уповноваженої Верховної Ради Людмили Денисової, з Маріупольського СІЗО було отримано заяви від п’ятьох ув’язнених - Павла Черних, Анатолія Бусигіна, Олексія Шибаєва, Сергія Єгорова, Ольги Коваліс. Ще два листи були написані Василем Кусакіним (ГУ "Дніпровська установа виконання покарань №4") та Муратом Джимієвим (ГУ "Київський слідчий ізолятор").

Пізніше звернення написав Валерій Гратов ("Дніпровська установа виконання покарань №4"). Крім того, Путіну написали в цей день ще четверо заарештованих.

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"Заяви були написані Гаджиєвим Русланом Джупалаєвичем, Кімаковським Ігорем Володимировичем (ДУ "Бахмутська установа виконання покарань (№6)") та Мефедовим Євгеном Ігоровичем (ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор")", - зазначила Денисова.

Пізніше до списку приєднався Павло Черних із Маріупольського слідчого ізолятора. Денисова нагадала, що всі листи будуть відправлені через Міністерство закордонних справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку з подібним зверненням до Путіна виступили росіяни Олександр Саттаров і Фарух Камалов. 15 серпня до них приєдналися ще вісім заарештованих.

За словами віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, президент готовий відпустити 11 росіян в обмін на українських політв'язнів.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Українські політв'язні в РосіїРосійсько-український конфліктобмін полоненими
Особи
Людмила ДенисоваВолодимир Путін
Місце
Україна
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Большой заокеанский брат разработал и настоятельно рекомендовал союзникам по нато поддерживать его неустанные провокации по "узникам Кремля" ... союзнические обязательства заставляют европейцев время от времени выступать в поддержку "гуманного отношения" к савченко, сенцову ... кто там будет следующий?..... но от этого омерзение к киевским б@ндерлогам у них достигло того уровня, который уже не позволяет им (даже на уровне общественных организаций) протягивать руку и разговаривать со свидомыми
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Жалкие мрази. Типа- Путен памаги... Тошнит от беспринципности, бесчестия этих свино- собак. Отбросы человечества. Вылепленные из навоза известным якутским скульптором.
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Иванов Вадим, жалкие б@ндеровские мрази, кинуть людей в обычных тюрьму по высосанным из пальца обвинениям в "незаконной деятельности" и выкручивать там им руки, заставляя писать жалостливые "письма Путину" ... но вся эта мерзость действует тока на подыхающих в собственных моральных испражнениях свидомых ...
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Anti-banderos
Anti-banderos
Т.е. типа, россияне на укре - все преступники, а украинцы в России - сплошь несчастные политзеки. Хер такие обмены делаются, либо этих признают теми, либо тех этими.
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