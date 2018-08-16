Поки Путін мовчить: кількість росіян, які просять про допомогу, зросла до 22

До вечора 16 серпня, кількість заарештованих в Україні росіян, які звернулися до президента РФ збільшилася до 22 осіб.

За даними офісу уповноваженої Верховної Ради Людмили Денисової, з Маріупольського СІЗО було отримано заяви від п’ятьох ув’язнених - Павла Черних, Анатолія Бусигіна, Олексія Шибаєва, Сергія Єгорова, Ольги Коваліс. Ще два листи були написані Василем Кусакіним (ГУ "Дніпровська установа виконання покарань №4") та Муратом Джимієвим (ГУ "Київський слідчий ізолятор").

Пізніше звернення написав Валерій Гратов ("Дніпровська установа виконання покарань №4"). Крім того, Путіну написали в цей день ще четверо заарештованих.

"Заяви були написані Гаджиєвим Русланом Джупалаєвичем, Кімаковським Ігорем Володимировичем (ДУ "Бахмутська установа виконання покарань (№6)") та Мефедовим Євгеном Ігоровичем (ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор")", - зазначила Денисова.

Пізніше до списку приєднався Павло Черних із Маріупольського слідчого ізолятора. Денисова нагадала, що всі листи будуть відправлені через Міністерство закордонних справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку з подібним зверненням до Путіна виступили росіяни Олександр Саттаров і Фарух Камалов. 15 серпня до них приєдналися ще вісім заарештованих.

За словами віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, президент готовий відпустити 11 росіян в обмін на українських політв'язнів.