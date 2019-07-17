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Поки перехожі знімали на відео: на українському курорті діти дивом уникли трагедії

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На березі Чорного моря, біля селища Залізний Порт (Херсонська область), на "дикому" пляжі, в останню мить вдалося врятувати двох дітей, які ледь не втопилися. Свідки пригоди лише знімали усе на відео.

Про це розповів матрос-рятувальник Вадим Мусієнко "Новому дню". Він сказав, що під час обходу пляжу почув істеричний жіночий крик і побачив, як від берега течія відносить на глибину хлопця на вигляд років десяти – трохи старший товариш намагався його відтягти на мілину, але сам захлинався.

"Я кинувся у воду і витягнув на суходіл обох хлопців. Вони були дуже налякані, але першу допомогу їм надавати необхідності не було. Їх одразу забрала мама і повела до авто", —зазначив Мусієнко і додав, що раніше ще не потрапляв у такі ситуації.

На українському курорті діти дивом уникли трагедії

На українському курорті діти дивом уникли трагедії

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Рятувальник наголосив, що на пляжі було чимало відпочивальників, однак жоден з них не висловив бажання допомогти – натомість вони знімали усе на відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в озері Світязь на Шацьких озерах (Волинська область) в середу, 3 липня, потонули двоє хлопчиків.

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Місце
Україна Херсон
Тег
діти
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