Поки люди чекали в черзі: заняття медиків в онколікарні обурило українців

У Миколаєві в приймальному відділенні обласної онкологічної лікарні пацієнти близько 40 хвилин прочекали під дверима, щоб зайти на прийом до лікарів.

"Ви серйозно думаєте, що після реформи на робочому місці не будуть фарбувати нігті і губи і барижити лаком в той час, коли їх чекають пацієнти?" - заявив в своєму Facebook користувач Сергій Савченко.

Він опублікував кілька фото, на яких, за його словами, медики розглядали і вибирали помади для губ і лаки для нігтів.

У приймальному відділенні обласної онкології "знущатися над пацієнтами починають з перших хвилин перебування", говорить Савченко.

"Сорок хвилин (сорок!) Просидів в очікуванні за дверима, а коли зайшов поцікавитися, у чому заминка і чому ми одні сидимо вже майже годину перед дверима... чесно кажучи, здивувався. Дістав лист інформації зі стенду і спитав, за яким телефоном мені зателефонувати, щоб тут навели порядок. Питання вирішилося за 5 хвилин", - зазначив він.

Як писав "Обозреватель", в лікарні на Миколаївщині 6 років приховували нове обладнання.