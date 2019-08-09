"Поки дорослі розмовляли": на Полтавщині трагічно загинула чотирирічна дитина

У четвер, 8 серпня, в селі Степаненки (Гадяцький район, Полтавська область) під час пожежі у сараї заживо згорів чотирирічний хлопчик.

Як розповів "Укрінформу" начальник відділу комунікацій зі ЗМІ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський, попередньо встановлено, що близько 16:00 мешканка села, матір двох малолітніх синів разом з дітьми пішла в гості до своєї подруги (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Поки дорослі розмовляли, діти грали на подвір’ї. Потім вони забігли в сарай, де було складене сіно. Швидше за все, 7-річний хлопчик його підпалив. Йому (Старшій дитині. – Ред.) вдалося втекти від вогню, а ось його менший братик, на жаль, не зміг вибратися з пекельної пастки", – повідомив Шкаревський.

Пожежа ГУ ДСНС України у Полтавській області

Сусід розповів, що чув голосний дитячий крик і кинувся на допомогу, однак зайти до сараю вже було неможливо.

Пожежники за кілька хвилин прибули на місці події. Вони загасили вогонь, проте не змогли врятувати дитину.

Місце НП ГУ ДСНС України у Полтавській області

Сарай ГУ ДСНС України у Полтавській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Гайшин Київської області 29 липня у пожежі загинули двоє дітей 2015 і 2017 років народження. Вогонь повністю охопив дах приватного будинку, в якому вони перебували.

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