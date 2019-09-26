Поки батьки працювали: на Львівщині 4-річний хлопчик задихнувся в авто

На Львівщині 4-річний хлопчик, мешканець одного із сіл, перебуваючи в автомобілі, висунув голову у вікно й задихнувся.

Як повідомила пресслужба поліції Львівської області, 26 вересня приблизно о 12:10 у Мостиське ВП зателефонували медики та повідомили, що до них доставили дитину без ознак життя.

Так, батьки хлопчика працювали в полі, а він перебував у автомобілі "Фольксваген". Малюк просунув голову у вікно авто й задихнувся.

На Львівщині 4-річний хлопчик задихнувся в авто

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлять усі обставини смерті дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США в штаті Рокленд батько двох однорічних близнюків залишив їх на вісім годин в автомобілі на сильній спеці. Обидві дитини померли.

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