Показував сідниці: українець поплатився за публічне оголення

У Волинській області суд оштрафував українця на 10 тисяч гривень за публічне оголення в громадському місці.

Як пише "Район.Ковель", інцидент стався в селі Гішин Ковельського району.

Встановлено, що 27-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштував дебош в приміщенні магазину. Чоловік лаявся та погрожував фізичною розправою власниці. Через його агресивні дії довелося завчасно закрити магазин.

Також під час конфлікту, п'яниця вдарив в голову племінника господарки магазину. В наслідок у потерпілого діагностували закритий перелом кісток носа.

Крім того, опинившись на вулиці, дебошир почав публічно оголюватися. Він тричі спускав штани і показував свої голі сідниці. При цьому поряд знаходилося люди, в тому числі і малолітні діти.

Поліція почала кримінальне провадження за фактом хуліганства з особливою зухвалістю і винятковим цинізмом. На суді обвинувачений провину не визнав, стверджуючи, що в магазині був, але публічно не оголювався і не хуліганив.

Однак Ковальський районний суд оштрафував обвинуваченого на 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 10200 гривень. Також він повинен заплатити 2107,63 гривень, які витратили установи охорони здоров'я на лікування потерпілого.

Публічне оголення Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі неадекватний голий чоловік бігав вулицями і кидався на людей і автомобілі.

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