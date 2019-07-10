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"Показуха закінчилася смертю": з'явилися подробиці про трагедію з колоною ЗСУ під Гранітним

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Глава Донецької ОДА Павло Кириленко вижив під час обстрілу під Гранітним тому, що знаходився не в вантажівці, а в джипі.

Як повідомив ветеран АТО Борис Овчаров в Facebook, терористи запустили протитанкову керовану ракету в КрАЗ лише тому, що вантажівка була найбільшим об'єктом в колоні.

"Там вони колоною на джипах їхали. Колоною цілою. І зупинилися подивитися. А стрельнули ті [терористи] у вантажівку, бо вона найбільша в колоні була", - написав він.

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"Показуха для губернатора закінчилася смертю бійця. Хто відповість за це?" - обурений Овчаров.

Як з'ясувалося, загиблим бійцем виявився молодший сержант Антон Фака. 21-річний хлопець був уродженцем Миколаєва.

Володимир Зеленський і Павло Кириленко

Володимир Зеленський і Павло Кириленко

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав обстріл автоколони спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів в Нормандському форматі.

У той же час він доручив начальнику Генштабу Руслану Хомчаку "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ щодо виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво і жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців".

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
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