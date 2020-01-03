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3 січня • оновлено в 07:43
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Поїзд Харків-Херсон з пасажирами загорівся на ходу: страшне відео

2.3т
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На Миколаївщині сталася НП з пасажирським поїздом Харків-Херсон. Тепловоз загорівся прямо на ходу.

Інцидент стався неподалік від станції Любине Снігурівського району, передає ТСН. Самостійно погасити займання машиністу і провідникам не вдалося.

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Вогонь горів протягом години, боротися з ним прибули рятувальники. За попередніми даними пожежа сталася через коротке замикання. Евакуація пасажирів не знадобилася, в результаті НП ніхто не постраждав. До кінцевої станції поїзд доставив інший тепловоз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада, повністю згоріли тягач і вагон дизельного пасажирського поїзда в Миколаївській області.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Україна
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Неужели в европейской украине, как и 50 лет назад, этот поезд тянет тепловоз? Кляти комуняки так и не удосужились электрифицировать маршрут на 100%.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Укро поезда ваще огонь!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Очередное возгорание подвижнОго состава. Ничего удивительного тому как приходит конец запасу прочности всему, что было построено и выпущено при клятом союзе - мосты рушатся, канализации и сети рвутся, поезда загораются. По факту украинцы сами разрушили свою страну.
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