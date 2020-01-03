Поїзд Харків-Херсон з пасажирами загорівся на ходу: страшне відео

На Миколаївщині сталася НП з пасажирським поїздом Харків-Херсон. Тепловоз загорівся прямо на ходу.

Інцидент стався неподалік від станції Любине Снігурівського району, передає ТСН. Самостійно погасити займання машиністу і провідникам не вдалося.

Вогонь горів протягом години, боротися з ним прибули рятувальники. За попередніми даними пожежа сталася через коротке замикання. Евакуація пасажирів не знадобилася, в результаті НП ніхто не постраждав. До кінцевої станції поїзд доставив інший тепловоз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада, повністю згоріли тягач і вагон дизельного пасажирського поїзда в Миколаївській області.

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