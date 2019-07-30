Працював за мисочку супу: що відомо про звільненого терориста, причетного до катастрофи МН17

Терорист Дмитро Купріян, який здобув тягач для перевезення "Бука", що збив малайзійський лайнер МН17, вже більше місяця на волі.

Замість п'яти років, які повинен був провести за ґратами, він відбув півтора. І все завдяки так званому закону Савченко.

Як з'ясувалося, доля терориста в Росії виявилася незавидною. Він так і не отримав навіть тимчасового дозволу на проживання в РФ, а в Україну відправився через зубожіння – хотів отримувати пенсію в розмірі 3,5 тисячі гривень. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Рив окопи і працював за мисочку супу

Дмитру Купріяну вже 72 роки. Група нідерландських журналістів, які ведуть розслідування катастрофи малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі, серед причетних до злочину назвала і його.

"Він був визнаний винним і зізнався, що був керівником підрозділу, відповідального за транспорт. Роль Купріяна, пов'язана з MH17, не зрозуміла, але оскільки штаб-квартирою цього підрозділу був офіс транспортної компанії, якій належала платформа, що перевозила "Бук", Купріян міг бути залучений до перевезення", – йдеться в матеріалах розслідування.

Дмитро Купріян twitter.com/vitauskas_a

У книзі російського найманця Олександра Жучковского "85 днів Слов'янська" Купріяну присвячено декілька сторінок, де розповідається про його безславну долю. До речі, ця книга вільно продається в російських інтернет-магазинах.

Він радянський кадровий офіцер, полковник, родом із Краснодарського краю. Служив у Конго, Анголі, а також в Афганістані, коли Радянський Союз вів там військові дії. Після війни повернувся до Київського військового округу й потім отримав українське громадянство.

Сторінки з книги Reddit

Сторінки з книги Reddit

Коли почалися військові дії на Донбасі, приїхав у Слов'янськ до Стрєлкова-Гіркіна і почав там воювати. Йому тоді було вже 67 років. Там і отримав свій позивний "Батя". Спочатку потрапив до так званого Семенівського батальйону й займався риттям окопів і будівництвом бліндажів. Але пізніше його "старання" оцінив Стрєлков і запросив до штабу. Так "Батя" став "заступником із тилу" в "Міноборони "ДНР".

Купріян спочатку відповідав за окопи Газета.Ру

Як розповідав сам Купріян, спочатку він працював за "мисочку супу". Але дізнавшись про те, як заробляють інші його "колеги", терорист поскандалив. Тому Гіркін почав виділяти йому зарплату.

Купріян – другий праворуч LB.ua

Оселилися у покинутій хаті

Після того як Стрєлков-Гіркін покинув Донбас, Купріян також поїхав у Росію. Як досвідчений чекіст він зрозумів, що потрібно вчасно змитися.

Правда, для себе він знаходив інші виправдання. Мовляв, не зміг спрацюватися з новим "главою Міноборони "ДНР" Володимиром Кононовим, "Батю" обурював "хаос", тому він і написав заяву про звільнення.

Однак у Росії він так і не дочекався від Стрєлкова обіцяної допомоги й підтримки, йому навіть не дали дозволу на тимчасове проживання в РФ. Ні пенсії, ні житла, нічого. Не допомогли і його листи Путіну. Спершу він жив у Краснодарському краї, на своїй батьківщині.

На презентації книги бойовика Жучковського Скрін

Потім із дружиною вирушив до Бєлгородської області, де оселився у покинутій хаті. Як скаржилася дружина Купріяна російським ЗМІ, вижити їм допомагали місцеві бабусі, які приносили хто картоплю, хто морквину, хто цибулю. Купріян потрапив до лікарні, оплатити лікування допомагали "бойові товариші".

Але дружині Купріяна, Марії Кузьмівні, вдалося перевести свою пенсію в Харків і вона стала навідуватися туди за грошима – 4 тис. гривень.

Хотів отримувати українську пенсію

А в грудні 2015 року подружжя вирушило за пенсією в Україну удвох, на автобусі. На кордоні в пункті пропуску "Гоптівка" їх і затримали. Приблизно 12 годин вони пробули в СБУ, їх допитували. Дружину відпустили і вона вирушила до сина в Харків. А Купріяна заарештували.

Купріян на суді ТСН

Як у книзі "85 днів Слов'янська" повідомляє "соратник" Стрєлкова, "начальник штабу" Слов'янська Ельдар Хасанов, на такий відчайдушний крок – відправитися за пенсією в Україну, де він перебував у списках СБУ – Купріяна штовхнула злидні.

У грудні 2017 року його засудили на п'ять років за ч. 1 ст. 258-3 КК України за участь у терористичній організації. Але вже 20 червня цього року він зумів звільнитися – допоміг горезвісний закон Савченко. До речі, від обміну з терористами він категорично відмовився. В одному зі своїх інтерв'ю пояснював це тим, що боїться за власне життя. На окупованій території Донбасу його просто кинуть до підвалу.

Тягач, який перевозив Boeing Скрін

"Я знаю напевно, що після повернення в "ДНР" мене кинуть до підвалу, де будуть вибивати будь-яку інформацію. А що я зможу їм сказати? Що сидів і бачив тільки тюремні стіни?! І якщо з мене не вичавлять усі соки в підвалі, і я виживу, то мене відправлять в окопи, звідки дороги назад не буде. Я старий і у мене в серці три імпланти, як у Єльцина були. І якщо я не сам помру, то мене вб'ють свої ж, тому що вони вважають, ніби я про них багато знаю", – бідкався бойовик.

Терористи в Слов'янську

Також суд встановив за Купріяном адміністративний нагляд у зв'язку з його поганою поведінкою в ув'язненні. Протягом року він зобов'язаний чотири рази на місяць відзначатися в поліції, а вночі перебувати вдома.

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