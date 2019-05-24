Похований заживо: під Рівним сталася трагедія зі школярем

У Рівненській області трапився моторошний випадок: 12-річного школяра завалило піском на території невеликого кар'єру. Йому на допомогу прийшов брат-близнюк, проте всі зусилля врятувати виявилися марними – хлопчик загинув.

Трагедія сталася в с. Заболоття Рокитнівського району. Як розповіли OBOZREVATEL місцеві жителі, після школи Денис і Назар Кравченя вирішили пограти і почали копати в піску яму в 200 м від свого будинку.

Невдовзі Назар відправився додому допомагати матері по господарству, а Денис залишився. Минув деякий час, а хлопець все не повертався. Стурбований брат пішов до кар'єру, де виявив страшну картину: в ямі, в якій він залишив Дениса, стався зсув, і хлопчик виявився похованим під шаром піску.

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У поліції повідомили, що хлопець кинувся відкопувати брата, а також покликав на допомогу дорослих, але було вже пізно.

"Смерть хлопчика настала в результаті асфіксії, а саме: стиснення грудної клітки і живота піском при зсуві", – повідомили в прес-службі поліції.

Похорон Дениса відбувся у четвер, 23 квітня. У селі нашим журналістам повідомили, що родина хлопчика – благополучна. У січні нинішнього року мама школяра Галина Кравченя отримала почесне звання "мати-героїня" за виховання багатодітної родини.

Денис Кравченя

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області в ставку потонули малолітні брат і сестра. За словами місцевих жителів, одна дитина впала в воду, а інша намагалася врятувати.

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