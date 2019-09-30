"Поховали заживо": на Полтавщині лікарі потрапили в скандал через "смертельну" помилку

У Лубнах (Полтавська область) медики повідомили родичів прооперованого чоловіка про його смерть. Проте вже наступного дня виявилося, що лікарі переплутали пацієнтів із однаковими прізвищами й зателефонували не тій сім’ї.

Про інцидент повідомило видання Кolo.news з посиланням на доньку хворого. Так, 28 вересня його прооперували з виразкою шлунку.

Пізніше родині сказали, що чоловік помер, а його тіло – в морзі. Сім’я вже почала готуватися до похорону, втім, наступного дня медики зателефонували й розповіли, що пацієнт живий та отямився після наркозу.

На Полтавщині лікарі потрапили у скандал через "смертельну" помилку

Як з'ясувалося, причиною "тривожного" повідомлення стала помилка: лікарі переплутали двох людей, бо ті мали однакові прізвища, хоча їхній вік дуже відрізнявся – 50 і 88 років. Того дня помер саме 88-річний пацієнт.

Керівник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради Віктор Ківа підтвердив цей випадок.

"Ми з’ясовуємо і розбираємось у ситуації. Пацієнту нічого не загрожує, він одужує. Лікар справді переплутав історії хвороб пацієнтів із однаковими прізвищами. Він визнає свою помилку, вибачився перед родичами, компенсує витрати потерпілим. Ми зі свого боку проведемо службове розслідування", – пояснив він.

Скріншот допису Кolo.news

Скріншот допису Кolo.news

Скріншот допису Кolo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миргороді Полтавської області в місцевій районній лікарні 14-річна дівчинка померла після операції з видалення апендикса.

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