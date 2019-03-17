|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Похмілля проходить": кримчани збунтувалися проти окупантів

3.5тЧитати матеріал російською

Жителі анексованого Росією українського Криму висловили невдоволення окупацією за допомогою листівок.

Так, напередодні дати п'ятиріччя псевдореферендуму на вулицях різних міст півострова з'явилися листівки з написом: "Я відкликаю свій підпис із референдуму". При цьому раніше повідомлялося, що така акція протесту проходила тільки в Ялті.

"Події березня 2014 року для деяких кримчан стали святом, святом, у якому "горілки на тиждень та на рік похмілля". І ось через п'ять років похмілля проходить, і багато хто з тих, хто з радістю брав участь у так званому "референдумі", почали вже більш тверезо дивитися на дійсність", — написав на сторінці в Facebook уродженець Сімферополя Михайло Батрак.

Новини
Путін зібрався до Криму: йому пригрозили відплатою
"Похмілля проходить": кримчани збунтувалися проти окупантів

facebook.com/mikhailbatrak85

"Похмілля проходить": кримчани збунтувалися проти окупантів

facebook.com/mikhailbatrak85

"Похмілля проходить": кримчани збунтувалися проти окупантів

facebook.com/mikhailbatrak85

"Похмілля проходить": кримчани збунтувалися проти окупантів

facebook.com/mikhailbatrak85

Ілюстрація

Ілюстрація

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Російській Федерації запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
фотографии
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
3
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Одного только того, что проходит похмелье мало. Очень мало. Нужно чтобы еще и мозги были. И воля к борьбе за свободу от кацапских фашистов.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Батхерт продолжается)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
камни с неба? да сколько угодно! будут еще!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / думки