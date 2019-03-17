"Похмілля проходить": кримчани збунтувалися проти окупантів

Жителі анексованого Росією українського Криму висловили невдоволення окупацією за допомогою листівок.

Так, напередодні дати п'ятиріччя псевдореферендуму на вулицях різних міст півострова з'явилися листівки з написом: "Я відкликаю свій підпис із референдуму". При цьому раніше повідомлялося, що така акція протесту проходила тільки в Ялті.

"Події березня 2014 року для деяких кримчан стали святом, святом, у якому "горілки на тиждень та на рік похмілля". І ось через п'ять років похмілля проходить, і багато хто з тих, хто з радістю брав участь у так званому "референдумі", почали вже більш тверезо дивитися на дійсність", — написав на сторінці в Facebook уродженець Сімферополя Михайло Батрак.

facebook.com/mikhailbatrak85

facebook.com/mikhailbatrak85

facebook.com/mikhailbatrak85

facebook.com/mikhailbatrak85

Ілюстрація

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Російській Федерації запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

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