"Погрожують!" На Донбасі задумали насильно видавати паспорти Росії

На окупованій частині Донбасу окупаційна влада змушує так званих військових отримувати паспорти Російської Федерації.

Про примусову паспортизацію йдеться у зведенні групи "Інформаційний спротив".

"У частинах і підрозділах 1 і 2 АК ВС РФ триває "паспортизація" військовослужбовців з числа жителів окупованих територій, а також інших громадян України, які проходять військову службу "в рядах так званої "народної міліції", - йдеться в повідомленні.

паспорти РФ

За даними ІС, даний процес перебуває під детальним контролем командування окупаційного угруповання і всіляко їм "стимулюється" аж до погроз "звільнити зі служби" в разі відмови подати документи на отримання паспорта громадянина РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна щодо паспортів. У той же час він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "з дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

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