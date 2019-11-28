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29 листопада • оновлено в 11:06
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/ Розслідування

Погрожувала вбивством Зеленському: силовики прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій

49.4т
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У четвер, 28 листопада, детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до волонтерки та учасниці війни на Донбасі Марусі Звіробій.

Про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши відео, як працівники ДБР разом із понятими заходять до житла Звіробій.

На записі видно, що детективи Бюро прийшли з обшуком рано-вранці. Волонтерка не хотіла відчиняти двері, повідомляючи, що викликала адвоката. На що правоохоронці погрожували виламати двері. Після цього Звіробій впустила детективів, які пред'явили постанову суду і свої службові посвідчення.

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Детективи ДБР також вимагали від Звіробій віддати її мобільний телефон. Зазначимо, що на обшуку були присутні оперативні працівники СБУ та спецпідрозділу "Альфа". Додамо, що обшук відбувається у селі Калинівка, Київської області, де проживає волонтерка.

"Справді відбуваються обшуки. Обшуки відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту", – повідомила "ІУ" прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова.

Зазначимо, що Звіробій жорстко відреагувала на обшуки, які у неї провело ДБР, і грізно звернулася до президента України Володимира Зеленського.

Маруся Звіробій

Маруся Звіробій

Прямий

Як повідомляє "Прямий", станом на 11:00 правоохоронці провели опис особистого майна Звіробій, зокрема офіційно зареєстрованої зброї. Також до будинку пропустили одного з трьох адвокатів, яких викликала волонтерка.

"Зброю (вилучили. – Ред.). Вона зареєстрована. Зброя не було вказана. У постанові суду не було зазначено, що вони повинні забрати мою зброю, але вони забрали її. Кажуть, забрали, бо прострочена, але це не їхня справа взагалі. Телефон забрали, зброю забрали. Блокнот з емблемою десантно-штурмових військ забрали. Там, між іншим, номер начальника розвідки. Тож якщо йому буде хтось дивний дзвонити – нехай не дивується", – повідомила вона в ефірі Newsone.

Також вона вважає, що обшуки у неї є політичним переслідуванням.

"Я там бачила підпис Труби (директор ДБР Роман Труба. – Ред.), а перед цим я бачила записи з його кабінету, я вважаю, що цю людину треба не звільнити – її треба посадити. Це не в мене має відбуватися обшук, а у нього. Це виключно політичне переслідування", – додала волонтерка.

У домі Звіробій перебувають близько десяти правоохоронців, зокрема люди в масках (ймовірно це силовики спецпідрозділу СБУ "Альфа").

Наголосимо, що в будинку, крім Звіробій, живуть її мама, бабуся, а також малолітня донька.

Лідер Національного руху "ДІЯ" Дмитро Ярош присоромив владу за відкриття кримінального провадження проти волонтерки Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

  • На запитання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

  • Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

  • Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

  • Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Маруся Звіробій Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Державне Бюро Розслідувань
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Михайлович Андрей
Михайлович Андрей
Это путинско оккупационные агенты фсб..свабоду надье..ой..тойсть звирабою
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Гаранич Роман
Гаранич Роман
Бардак надо заканчивать, нельзя прощать анархические наезды на любого Президента...
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Гаранич Роман, ага, когда анахист и глист стал президентом в результате наездов в сериале целый год, теперь можно и прекращать бардак.. Но он же кроме бардака ни на что не способен. людей у него нет способных не что-то кроме капитуляции перед Путиным..
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Зедебіл і зедебіляки повні ідіоти і козли
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