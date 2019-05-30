Пограбував і по-звірячому задушив: спливли скандальні факти про спонсора відпочинку Ситника

Друг директора НАБУ Артема Ситника, який оплачував його відпочинок на базі "Поліське-Сарни" у Рівненській області, Микола Надейко у квітні 2019-го звернувся до суду про зняття судимості за розбійний напад.

Про це пише "Судовий репортер" із посиланням на дані реєстру судових рішень. Як з'ясувалося, Найденко був засуджений 26 грудня 2005 року Апеляційним судом Києва. Йому дали 9 років за звіряче вбивство громадянина Великобританії Кірана Доунза, який проживав у столиці на вулиці Михайлівській, 24.

За повідомленнями ЗМІ, Надейко працював у цього британця водієм. 10 листопада 2004 року разом із двома співучасниками він увірвався в квартиру свого роботодавця і змусив його відкрити сейф, в якому зберігалися 15 тис. доларів, а також забрав два мобільні телефони, коштовний годинник, куртку й автомобіль "Ленд Ровер". Після пограбування британця задушили.

Артем Ситник УНН

Відбувши 6 років за ґратами, Надейко був умовно-достроково звільнений у 2010 році.

Тепер же друг Ситника вирішив достроково позбутися і судимості. Зокрема, журналіст Володимир Бойко у своєму Telegram-каналі висловлює думку про те, що Надейко хотів зробити це саме за допомогою директора НАБУ, тому нібито був такий щедрий до нього і оплачував відпочинок.

Втім, можна почути думку про те, що він тепер отримає своє абсолютно безкоштовно: мовляв, не дарма ж свідок Надейко так детально розповів слідчим ДБР, які він суми витрачав на відпочинок директора НАБУ.

Раніше OBOZREVATEL оприлюднив протокол допиту Надейка щодо новорічного відпочинку в мисливському господарстві "Поліське-Сарни". Стверджується, що саме там були записані розмови, в яких Ситник нібито розповідає своїм знайомим, що в 2016 році розголосив на сайті НАБУ таємницю слідства у справі про "чорну бухгалтерію Партії Регіонів" щодо виплат Полу Манафорту, щоб знизити рейтинг кандидата у президенти США Дональда Трампа і допомогти кандидату Хілларі Клінтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ситник зі своєю сім'єю відпочиває в мисливському угідді "Поліське-Сарни" не перший рік.

За період 2017-2019 років Ситник був в угідді щонайменше п'ять разів. За кожен вікенд було заплачено в середньому приблизно 100 тис. гривень.

За рахунок друга директора НАБУ на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь – коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

Під час останнього відпочинку гості розбили два квадроцикли марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – $8,5 тисячі.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларований відпочинок.

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