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21 листопада • оновлено в 21:11
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/ Розслідування

Поглумилися групою в збоченій формі: спливла правда про злочин "слуги"-ґвалтівника

13.3т
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов був засуджений за групове задоволення статевої пристрасті з обтяжувальними обставинами і замах на зґвалтування неповнолітньої.

Як стало відомо OBOZREVATEL з обвинувального вироку, в документі викладені жахливі подробиці про вчинений злочин. "Слуга народу" зіграв у ньому далеко не останню роль (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

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Спливла правда про злочин "слуги"-ґвалтівника Іванісова

Спливла правда про злочин "слуги"-ґвалтівника Іванісова

Главком

Так, із протоколу судового засідання, на якому вирішувалася доля нинішнього нардепа, стало відомо, що він із трьома друзями "в збоченій формі" зґвалтував неповнолітню дівчину, яка до того ж мала дитину.

Свою жертву вони просто зустріли на вулиці і заштовхали в машину. Згідно з документом 15 вересня 1995-го року дівчина проводжала знайому по вулиці Калугіна в селищі Куйбишеве Запорізької області.

Повз проїжджав автомобіль, із нього вискочила група людей, серед яких був і Іванісов. Спершу дівчатам запропонували "прокотитися", а коли вони відмовилися, почали силою заштовхувати в авто. Подруга жертви втекла, а ось над неповнолітньою поглумилися.

Ілюстрація

Ілюстрація

tmb.news

Злочинці били її і по черзі ґвалтували. Оскільки до кінця злочину в Іванісова зникла ерекція і він не довів задумане до кінця, за цим пунктом йому змогли інкримінувати лише замах на зґвалтування.

А ось від другого – задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб – Іванісов відхреститися не зміг і отримав тюремний термін (3,6 року позбавлення волі).

Адвокат Іван Ліберман заявив, що Іванісов за скоєні ним злочини повинен був отримати мінімум 7,5 років в'язниці (це з урахуванням усіх позитивних характеристик).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Роман Іванісов
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Коментарі
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Шевченко Дарина
Шевченко Дарина
понавыбирали уголовников..жрите теперь..подавитесь..идиоты по приколу..
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
теперь этот гадкий режим насилуют группой народу Украины принимая ежедневно колониальные дикие законы, то есть насилуют народ в не природный способ.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Интересно, и сейчас тоже и прокурор, и МВД, и Арахамия будут продолжать утверждать, что его НЕ судили?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Свавильный Николай, Януковича тоже судили и он стал президентом и Юлю судили и Луценко и что из этого?)))
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