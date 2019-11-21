Поглумилися групою в збоченій формі: спливла правда про злочин "слуги"-ґвалтівника

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов був засуджений за групове задоволення статевої пристрасті з обтяжувальними обставинами і замах на зґвалтування неповнолітньої.
Як стало відомо OBOZREVATEL з обвинувального вироку, в документі викладені жахливі подробиці про вчинений злочин. "Слуга народу" зіграв у ньому далеко не останню роль (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Спливла правда про злочин "слуги"-ґвалтівника Іванісова
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Так, із протоколу судового засідання, на якому вирішувалася доля нинішнього нардепа, стало відомо, що він із трьома друзями "в збоченій формі" зґвалтував неповнолітню дівчину, яка до того ж мала дитину.
Свою жертву вони просто зустріли на вулиці і заштовхали в машину. Згідно з документом 15 вересня 1995-го року дівчина проводжала знайому по вулиці Калугіна в селищі Куйбишеве Запорізької області.
Повз проїжджав автомобіль, із нього вискочила група людей, серед яких був і Іванісов. Спершу дівчатам запропонували "прокотитися", а коли вони відмовилися, почали силою заштовхувати в авто. Подруга жертви втекла, а ось над неповнолітньою поглумилися.
Ілюстрація
tmb.news
Злочинці били її і по черзі ґвалтували. Оскільки до кінця злочину в Іванісова зникла ерекція і він не довів задумане до кінця, за цим пунктом йому змогли інкримінувати лише замах на зґвалтування.
А ось від другого – задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб – Іванісов відхреститися не зміг і отримав тюремний термін (3,6 року позбавлення волі).
Адвокат Іван Ліберман заявив, що Іванісов за скоєні ним злочини повинен був отримати мінімум 7,5 років в'язниці (це з урахуванням усіх позитивних характеристик).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
З'явилася інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.
Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за гратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості в Іванісова.
Пізніше в ГПУ заявили, що надана генпрокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість Іванісова є непідтвердженою.
Іванісов заявив про замовні провокації та призупинення членства в політсилі. Відповідний пост він розмістив у своєму Facebook після спростування від ГПУ, однак пізніше передумав і видалив свій пост.
На скандал відреагував і президент України Володимир Зеленський, пообіцявши перевірити всі факти щодо нардепа Іванісова.
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