14 июня 2014-го - последний десант в Луганский аэропорт. 49 погибших героев... Они не успели вступить в бой с врагом, но они прекрасно понимали опасность вылета, и были готовы рискнуть собой...

Благодаря расследованию военной прокуратуры и приговору Павлоградского суда по делу генерала Назарова мы можем восстановить, что произошло.

1. Российские наемники вели охоту на наши самолеты и вертолетов. В мае 14-го было сбито 5 наших вертолетов и 1 самолет. При попытке сбить самолет в Краматорске был уничтожен диверсант и захвачен переносной зенитно-ракетный комплекс. Летчики в зоне АТО понимали, какой огромный риск применять авиацию над неконтролируемой нашими силами территорией, но продолжали выполнять опасные задания.

2. Украинское командование решило удерживать отрезанные от снабжения аэродромы Луганска, Донецка и Краматорска. Поначалу опасались, что на них высадят десант, а затем решили использовать как плацдармы в тылу противника. Однако российское командование для переброски наемников и оружия использовало наземные магистрали. Удержание аэропортов имело значение только если мы контролировали границу. 12 июня украинские войска начали операция по перекрытию государственной границы. В рамках операции Луганский аэропорт должен был стать точкой развертывания одной из наших группировок.

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3. Однако российское командование решило сорвать планы перекрытия границы. Отряды наемников с тяжелой боевой техникой вступили в бой в районе Саур-Могилы и Дмитровки. 29 мая в Луганск прибыл отряд российского спецназа "Вагнер" полковника Дмитрия Уткина для проведения диверсий и нападений на украинские войска. И для срыва сосредоточения сил в Луганском аэропорту противник направил две группы диверсантов с переносными зенитно-ракетными комплексами.

4. На тот момент в Луганском аэропорту находилось не более 150 военнослужащих, которые не могли обеспечить безопасность на взлете и посадке. 8 июня при посадке самолета Ил-76 он был обстрелян из стрелкового оружия, в самолете были пробоины. Стало понятно, что риск огромный. Так как количество вылетов самолетов в аэропорт резко возросло в течение одной недели, противник, который все это прекрасно наблюдал, организовал противодействие.

5. Радиоразведка СБУ контролировала телефонные разговоры главарей наемников, в частности банды Плотницкого, который обсуждал 12 июня организацию засады под аэропортом.

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6. 13 июня под руководством Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко состоялся военный совет, где обсуждался вопрос переброски подкреплений в Луганский аэропорт самолетами для проведения операции перекрытия границы, чтобы ударить с севера навстречу нашей южной группировке. На встрече сам Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков высказали сомнения, можно ли посылать войска в Луганск самолетами, и говорили о том, что противник постарается сбить самолеты и сорвать высадку. Однако никаких выводов из этого обсуждения не было сделано.

7. С 25 мая командующим АТО на территории Донецкой и Луганской областей был назначен генерал-лейтенант Виктор Муженко, который назначил своим начальником штаба генерал-майора Виктора Назарова. Операцией по переброске войск непосредственно руководил Назаров.

8. Представитель СБУ в штабе АТО дважды докладывал о подготовке противником засады на самолеты под Луганским аэропортом. Однако Назаров на этот доклад внимания не обратил. Также доклад об угрозе засады сделал представитель ГУР МО в штабе АТО - но и его доклад Назаров проигнорировал. Единственной мерой предосторожности было решено считать ночное время посадки.

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9. Секретность операции не соблюдалась. В течение дня 13 июня три самолета Ил-76 стояли на поле гражданского Днепровского аэропорта, близ самолетов размещались десантники. Все это на глазах многих сотен людей. Понять куда летят самолеты, было несложно - Ил-76 могли принять всего два аэропорта, и Луганское направление было очевидным - туда уже осуществлялась переброска грузов в последние дни.

10. Украинские летчики прекрасно понимали огромный риск операции, и высокую вероятность засады противника в условиях активных боевых действий и обстрелов в предыдущие дни, понимали свою беззащитность. Однако все равно приняли решение выполнять задачу. Ни один из летчиков и десантников, которых направили в Луганск, не струсил и не отказался от выполнения приказа.

10. Никаких вариантов избежать засады у наших летчиков не было, поскольку ночная посадка требует включения аэродромных огней, огней самолета, и посадка ночью хорошо заметна и слышна.

11. Диверсанты противника не успели среагировать на посадку первого самолета, и сосредоточили огонь на втором. Шансов увернуться и спастись у огромного незащищенного самолета не было никаких. 49 украинских военных погибли.

12. Гибель 49 человек в луганском аэропорту является вторым по числу жертв боевым столкновением после прорыва из Иловайска. Единовременная потеря 49 мотивированных воинов, потеря целого подразделения, которых тогда было так мало, нанесла большой урон дальнейшим операциям украинских войск на Донбассе. Одновременно противник был воодушевлен удачной засадой, и использовал это в информационной войне для демонстрации бессилия украинской армии против наемников.

13. Обвинение против генерал-майора Назарова в служебной халатности строится на показаниях военнослужащих СБУ и ГУР Минобороны. Виновность Назарова определена согласно материалам военно-тактической экспертизы, проведенной военнослужащими ВСУ, летчиками-испытателями Александром Пахольченко и Виктором Лукьянчуком. Назаров получил приговор - 7 лет тюрьмы за служебную халатность.

14. Летчикам Пахольченко и Лукьянчуку угрожали увольнением из армии, если они не изменят свои показания. Они отказались и подали заявление о давлении на экспертов в военную прокуратуру, причем угрожали не только начальники, но и адвокат Назарова.

15. Генерал-майор Назаров получил повышение по службе, и от должности не отстранен - он является и.о. первого заместителя начальника Генштаба ВСУ. Свою должность Назаров использовал для незаконного давления на экспертов по делу. Назаров добился сокращения должностей и увольнения летчиков-испытателей Пахольченко и Лукьянчука из армии.

16. Сейчас идет процесс в апелляционном суде, и Назаров пытается сфальсифицировать повторную военно-тактическую экспертизу, уже без Пахольченко и Лукьянчука для того, чтобы себя оправдать.

17. Процесс против Назарова - первый в истории украинской армии прецедент, когда командир привлекается к ответственности за гибель подчиненных, которая произошла в результате халатности, недооценки реальной обстановки, и пренебрежения данными разведки.

18. Приговор для Назарова - это борьба с советской психологией начальников типа "бабы еще нарожают" и "война все спишет". Постыдное увольнение Назаровым и Муженко летчиков Пахольченко и Лукьянчука - демонстрация полной аморальности и незаконности действий двух генералов.