Подивитися на байкерів: до Криму прибула "ділова делегація" з Європи

У окупований Крим із "діловим візитом" прибула норвезька делегація.

За словами представників місцевої "влади", групу очолює голова громадської організації "Норвезька народна дипломатія" Хендрік Вебер, пише "РИА Новости".

"Норвезька делегація приїхала до Криму з діловим візитом. Ми проведемо з ними робочу зустріч, на якій, зокрема, буде представник нашого МЗС. Будемо обговорювати приїзд великої норвезької делегації у жовтні цього року, приблизну програму та їхні очікування від жовтневого візиту", - розповів "глава комітету кримського парламенту з міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель.

За його словами, норвежці мають намір також відвідати байк-шоу у Севастополі.

"Норвежці сформулювали чіткі питання щодо розвитку бізнесу у Криму. Це, швидше за все, будуть невеликі пілотні проекти. І якщо вони будуть реалізовані успішно, то за ними підуть значно серйозніші інвестиції", - додав Гемпель.

Зазначимо, що це вже не перший візит норвежця Хендріка Вебера на півострів. Раніше він також відвідував окупований Донецьк. Внесений до бази даних сайту "Миротворець" як пособник російських окупантів і проросійських терористичних організацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня півострів відвідала делегація чеських депутатів.