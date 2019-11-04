Головна Новини
4 листопада • оновлено в 14:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Подарував телефон жертви: з’явилися нові подробиці моторошного вбивства 14-річної дівчини на Одещині

3.4т Читати матеріал російською

Мобільний телефон вбитої на Одесщині 14-річної Дарини Дробот виявили у знайомої підозрюваного в злочині 15-річного хлопця.

Про це "УНН" повідомили в правоохоронних органах. Ймовірний злочинець переховувався у своїх приятелів, де його й знайшли поліцейські.

Також у його знайомої знайшли мобільний телефон жертви. За словами молодої особи, підліток подарував їй ґаджет.

Моторошне вбивство 14-річної дівчини на Одещині

Моторошне вбивство 14-річної дівчини на Одещині

За попередньою інформацією, мотивами вбивства могли стати раптово виниклі на ґрунті вживання алкоголю неприязні стосунки між підозрюваним та Дариною.

Новини
З рота стирчала палиця: на Одещині діти заради забави забили на смерть безпритульного

Як написало видання, на тілі загиблої виявили сліди удушення, а також у неї була зламана щелепа. Медики назвали причиною смерті асфіксію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
0
Смішно
1
Цікаво
20
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel