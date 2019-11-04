Подарував телефон жертви: з’явилися нові подробиці моторошного вбивства 14-річної дівчини на Одещині

Мобільний телефон вбитої на Одесщині 14-річної Дарини Дробот виявили у знайомої підозрюваного в злочині 15-річного хлопця.

Про це "УНН" повідомили в правоохоронних органах. Ймовірний злочинець переховувався у своїх приятелів, де його й знайшли поліцейські.

Також у його знайомої знайшли мобільний телефон жертви. За словами молодої особи, підліток подарував їй ґаджет.

Моторошне вбивство 14-річної дівчини на Одещині

За попередньою інформацією, мотивами вбивства могли стати раптово виниклі на ґрунті вживання алкоголю неприязні стосунки між підозрюваним та Дариною.

Як написало видання, на тілі загиблої виявили сліди удушення, а також у неї була зламана щелепа. Медики назвали причиною смерті асфіксію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Одещині поліція виявила мертвою зниклу 14-річну дівчинку Дарину Дробот, яку розшукували протягом цілої ночі.

Неповнолітнього, якого бачили останнім поруч із Дробот, розшукали.

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