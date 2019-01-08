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Почесного консула Бельгії побили у Львові: що сталося

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У Львові в понеділок, 7 січня, побили почесного консула Бельгії у Західному регіоні України Ярослава Гарцулу.

Лікарі зафіксували струс головного мозку та забій правого вуха, передає ZAXID.NET із посиланням на власне джерело. Дані про те, що сталося на проспекті Шевченка, 18, підтвердили також правоохоронці.

"До Галицького відділу поліції Львівської області із заявою звернувся Гарцула Ярослав Іванович. За його словами, невідомий чоловік зробив йому зауваження в агресивній формі з приводу того, як він припаркував автомобіль. Під час спілкування перехожий завдав йому тілесні ушкодження, кілька разів ударивши по голові", – розповіли в поліції.

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Ярослав Гарцула

Ярослав Гарцула

Подольская правда

Повідомляється, що після надання медичної допомоги, потерпілого було відправлено додому. Коментарів про те, що трапилося, Гарцула поки не дав.

Як уточнюють "Вести", нападником виявився Бєлкін Олександр Олегович, 1976 року народження, який проживає поруч із місцем події. Чоловік не визнав своєї провини і був відпущений під підписку про невиїзд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня в Києві невідомі напали на поп-співака DZIDZIO. Артистові довелося скасувати низку новорічних виступів.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЛьвів
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Могли бы и убить
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Multilux Oleg
Multilux Oleg
цеєвропа!
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1
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Ничего удивительного.На окраине одно быдло.
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