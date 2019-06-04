Побив ногами: в Одесі фанат "русского міра" по-звірячому познущався з жінки

В Одесі сепаратист побив ногами місцеву жительку Наталію Савічеву, яка гуляла з дитиною.

Інцидент трапився у парку Горького у понеділок увечері, 3 червня, передає сайт 048.ua.

"Стала свідком розмови своїх сусідів по лавці — чоловіка і жінки. Чоловік дуже яро пропагував сепаратизм і вихваляв "русскій мір", неодноразово називав себе "сепар", а воїнів — "найманцями", які воюють за 8000 грн і по 2 га землі. Моя психіка не витримала, і я зробила їм зауваження — завдяки тим хлопцям, які воюють і гинуть, ви можете сидіти в парку під мирним небом!" — розповіла вона.

За словами Наталії, після зауваження чоловік зі словами "туди їм і дорога, бандерівка @бана" накинувся на неї з кулаками, і стягнувши за ногу з лави, почав забивати ногами вже лежачу.

Ілюстрація 24 канал

"Я викликала поліцію і охорону парку, які приїхали раніше, ніж поліція (за це їм велике спасибі) затримали сепаратюгу і обшукали, під час обшуку у нього забрали ніж. Доправили до Малиновського ОП. Заява написана, але, на жаль, поліція не вбачає складу злочину, кажуть, що це його суб'єктивна думка і за це до відповідальності не притягують. Сфотографувати або зняти його на відео забороняли", — додала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у метро Харкова жорстоко побили чоловіка, ніхто не заступився.

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