За тривогою підняли патруль: ЗСУ помітили загрозу біля арсеналу

Увечері 8 січня українські військові збили безпілотник, який виявили за декілька кілометрів від військового об'єкта.

Радіоканали невідомого літального апарату були негайно приглушені оператором комплексу радіоелектронної боротьби. Після інциденту була посилена зміна охорони арсеналу, мобільні патрулі обстежили прилеглі до військової частини території.

"Водночас посилена чергова зміна охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території. Про факт неправомірного застосування БПЛА поблизу військової частини невідкладно повідомили підрозділи Служби безпеки України та Національної поліції України в межах їхньої відповідальності", – повідомили військові.

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