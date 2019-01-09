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За тривогою підняли патруль: ЗСУ помітили загрозу біля арсеналу

2.2тЧитати матеріал російською

Увечері 8 січня українські військові збили безпілотник, який виявили за декілька кілометрів від військового об'єкта.

Радіоканали невідомого літального апарату були негайно приглушені оператором комплексу радіоелектронної боротьби. Після інциденту була посилена зміна охорони арсеналу, мобільні патрулі обстежили прилеглі до військової частини території.

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"Водночас посилена чергова зміна охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території. Про факт неправомірного застосування БПЛА поблизу військової частини невідкладно повідомили підрозділи Служби безпеки України та Національної поліції України в межах їхньої відповідальності", – повідомили військові.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ЗСУ похвалилися вдалими боями на Донбасі.

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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Так держать!!. Врага не пропускать.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
И чё? Ни визитки Путина, ни штампика минобороны РФ?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Петух клюнул, и через два года мужик почесался?
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