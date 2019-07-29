"По почерку видно": військові розкрили черговий факт перебування Росії на Донбасі

На околицях окупованої Горлівки (Донбас) українські військові виявили черговий факт перебування там російських найманців. Офіцери ЗСУ зробили фотографії, на яких видно людей у формі РФ.

Про це повідомили та розмістили відповідне відео на сторінці "Операції об’єднаних сил" у Facebook. На території міста обстріли втихомирились, ситуація врегулювалась (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Від моменту оголошення перемир’я його більш-менш дотримуються. Існують поодинокі випадки. Можливо, один чи два рази стріляли у повітря, не по нашим позиціям", – розповів військовий і додав, що, найімовірніше, терористи намагались підбити безпілотники.

Зброя Facebook ООС

За його словами, найманці продовжують завозити матеріали, укріплюють, обладнують нові чи дообладнують старі інженерні позиції. Також підрозділи почали міняти із іншою частотою, відзначив він.

"Сто відсотків, що є росіяни. Це чутно по голосу їхньому. Як то кажуть, по почерку видно. Є також фотографії людей, котрих ми фіксували, у російській формі", – підкреслив військовий.

За словами офіцерів ЗСУ, вони завжди готові до будь-якого розвитку подій та ворожих дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вже з'являлись докази вторгнення Росії на Донбас. Зокрема, у мережі опублікували фото російського окупанта Микити Десятникова, а також документів про його нагородження за участь у війні на Донбасі. Також стало відомо, що до окупованого Донецька прибули російські групи снайперів.

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