"Плюшка ватрушкам": офіцер ЗСУ показав розгром позиції терористів на Донбасі

У мережі з'явилося відео розгрому українськими бійцями позиції терористів на Донбасі.

Кадри з влучним ударом показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, постраждав також кулеметник терористів. Він відправився у "бригаду 200".

"Плюшка ватрушкам або кулеметник-кукареот відбув у 200 бригаду. У результаті влучного пострілу знищена позиція російських окупантів разом із кулеметником", — сказано в описі відео.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР", які раніше заперечували факт розгрому українськими захисниками їх бліндажу в районі Авдіївської промзони, "попалися", поскаржившись на серйозні втрати.

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