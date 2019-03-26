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"Плюшка ватрушкам": офіцер ЗСУ показав розгром позиції терористів на Донбасі

1.4тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео розгрому українськими бійцями позиції терористів на Донбасі.

Кадри з влучним ударом показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, постраждав також кулеметник терористів. Він відправився у "бригаду 200".

"Плюшка ватрушкам або кулеметник-кукареот відбув у 200 бригаду. У результаті влучного пострілу знищена позиція російських окупантів разом із кулеметником", — сказано в описі відео.

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"Плюшка ватрушкам": офіцер ЗСУ показав розгром позиції терористів на Донбасі

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР", які раніше заперечували факт розгрому українськими захисниками їх бліндажу в районі Авдіївської промзони, "попалися", поскаржившись на серйозні втрати.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Земля им стекловатой, слава Украине.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хороший ватоправославный - дохлый ватоправославный. Не хер шастать.
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Сурко Віктор
Сурко Віктор
Адекватна відповідь Українських Воїнів на будь-які провокативні дії з боку проросійських найманців!!! Ласкаво просимо новоприбулих в бригаду 200!!!
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