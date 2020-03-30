"Плівки Єрмака": САП почала розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Йдеться про оприлюднені раніше нардепом Гео Леросом відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави ОПУ Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – домовляється щодо такого працевлаштування зацікавлених осіб. Про це повідомляє пресслужба САП на сторінці у Facebook.

Зазначається, що за розпорядженням заступника генпрокурора – керівника САП Назара Холодницького, 30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

САП розпочала справу за "плівками Єрмака"

"До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло звернення від народного депутата України Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації та директора державного підприємства", – обумовили провадження у САП.

Документ САП

У відомстві підкреслили, що у своєму зверненні нардеп, зокрема, просив перевірити причетність до скоєння вказаного злочину одного з керівників Офісу президента України.

Досудове розслідування у справі відповідно до ч. 7 ст. 214 КПК України доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

Сам глава ОП Андрій Єрмак заявив, що подав заяви в СБУ та ДБР за фактом поширення відео. Він звинуватив Лероса в наклепі.

Згодом у мережі з'явилося нове відео з особою, схожою на Дениса Єрмака (брата глави Офісу президента Андрія Єрмака), що нібито домовляється зі співрозмовником про корупційну схему.

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