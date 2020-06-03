"Плівки Єрмака": НАБУ зобов'язали відкрити провадження проти брата глави ОП

Вищий антикорупційний суд України зобов’язав Національне антикорупційне бюро зареєструвати кримінальне провадження, а також розпочати досудове розслідування проти молодшого брата глави Офісу президента Дениса Єрмака.

Йдеться про відомі "плівки", на яких він начебто проводив співбесіди. Про це повідомляє пресслужба ВАКС на сторінці у Facebook.

"2 червня слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання та зобов’язала уповноважену особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві. Суд також зобов’язав НАБУ розпочати досудове розслідування за цими фактами", – інформують у ВАКС.

ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити справу проти брата Єрмака

Зазначається, що в заяві описувалися дані й обставини щодо оприлюднених раніше записів, на яких родич керівника ОП нібито здійснював "відбір" кандидатів на різні посади до органів державної влади.

"Постановляючи таке рішення, слідчий суддя не дає оцінку викладеним у скарзі фактам, а лише зобов’язує внести відповідну інформацію і розпочати досудове розслідування вказаних фактів. Правова кваліфікація визначається органом досудового розслідування", – уточнили у пресслужбі ВАКС.

Скриншот Facebook/ВАКС

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав "порожньою" справу про скандал довкола брата керівника ОП Андрія Єрмака – Дениса.

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