МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Плішивий брехун!'' Кримчани завили від життя при Росії

6.2тЧитати матеріал російською

Жителі анексованого Криму в мережі висловили невдоволення російською "владою" і розчарування через їх невиконані обіцянки.

Відповідні скріншоти опублікував на сторінці у Twitter блогер із ніком "КРЫМский бандеровец".

"В*тці намагалися довести, що вони потрапили в рай, але в коментарях щось пішло не так. Не відпускають в*тку спогади про те, як вони жили до російської окупації", — зазначив блогер.

Новини
''Коридор у Крим'': командувач ООС розкрив плани Путіна в Україні

Так, у місцевому пабліку "Подслушано Керчь" з'явився пост про те, що Крим нібито "пригріли чотири роки тому", а до того жителі півострова жили "в жаху та бідності".

Однак користувачі не погодилися з цим твердженням.

"Ми жили в жаху і бідності? Хм... Це щось новеньке. А те, що в Керчі загинаються два порти, які за України працювали на повну — це звичайно не показник рівня життя міста..." — сказано в одному з коментарів.

Новини
"Ніколи не був настільки в л*йні": у Криму окупанти пробили чергове дно

"Господи, як ми виживали за України! Нас змушували вчитися, отримувати зарплату, пенсіонерам пенсію силоміць впихати... Коротше, гнобили по повній!" — із сарказмом заявив інший коментатор.

"Обіцяли зниження цін. Навпаки — все дорожчає і буде дорожчати, так що побільше вірте телевізору і плішивому брехуну", — пишуть в мережі.

''Плішивий брехун!'' Кримчани завили від життя при Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Ялти розповіли, як так звана влада масово стала відбирати у місцевих бізнес.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Кримський бандерівець
Місце
Україна
Теги
Кримсоцмережі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
27
Смішно
25
Цікаво
4
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Точно. Скоро взад попросятся, но щирые украинцы этих крысчан не возьмут, да?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги