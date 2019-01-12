''Плішивий брехун!'' Кримчани завили від життя при Росії

Жителі анексованого Криму в мережі висловили невдоволення російською "владою" і розчарування через їх невиконані обіцянки.

Відповідні скріншоти опублікував на сторінці у Twitter блогер із ніком "КРЫМский бандеровец".

"В*тці намагалися довести, що вони потрапили в рай, але в коментарях щось пішло не так. Не відпускають в*тку спогади про те, як вони жили до російської окупації", — зазначив блогер.

Так, у місцевому пабліку "Подслушано Керчь" з'явився пост про те, що Крим нібито "пригріли чотири роки тому", а до того жителі півострова жили "в жаху та бідності".

Однак користувачі не погодилися з цим твердженням.

"Ми жили в жаху і бідності? Хм... Це щось новеньке. А те, що в Керчі загинаються два порти, які за України працювали на повну — це звичайно не показник рівня життя міста..." — сказано в одному з коментарів.

"Господи, як ми виживали за України! Нас змушували вчитися, отримувати зарплату, пенсіонерам пенсію силоміць впихати... Коротше, гнобили по повній!" — із сарказмом заявив інший коментатор.

"Обіцяли зниження цін. Навпаки — все дорожчає і буде дорожчати, так що побільше вірте телевізору і плішивому брехуну", — пишуть в мережі.

Крим. Ватці намагалися довести, що вони потрапили в рай, але в коментарях щось пішло не так. Чи не відпускають ватку спогади про те, як вони жили до російської окупації pic.twitter.com/TcsDax8PZd - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 12 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Ялти розповіли, як так звана влада масово стала відбирати у місцевих бізнес.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!