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Плавають у фекаліях: у Криму сталася нова НП на популярному курорті

1.4тЧитати матеріал російською

Один із пляжів курорту Коктебель в анексованому Росією українському Криму залило каналізаційними стоками.

Відповідним відео, знятим очевидцем на місці інциденту, на своїй сторінці у Facebook поділився російський блогер Олександр Горний (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"У Коктебелі знайшли нафту прямо на пляжі?.. Це ж екологічна катастрофа, потрібно закривати набережну", – написав він.

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Плавають у фекаліях: у Криму сталася нова НП на популярному курорті

Скрін відео

Користувачі мережі в коментарях до посту додали, що ролик, швидше за все, знятий на пляжі поблизу готельного комплексу "Бригантина".

При цьому на кадрах видно, що на пляжі, де стався прорив каналізації, відпочивають люди.

Плавають у фекаліях: у Криму сталася нова НП на популярному курорті

Скріншот коментарів до посту

Плавають у фекаліях: у Криму сталася нова НП на популярному курорті

Скріншот коментарів до посту

Плавають у фекаліях: у Криму сталася нова НП на популярному курорті

Скріншот коментарів до посту

Плавають у фекаліях: у Криму сталася нова НП на популярному курорті

Скріншот коментарів до посту

Плавають у фекаліях: у Криму сталася нова НП на популярному курорті

Скріншот коментарів до посту

Плавають у фекаліях: у Криму сталася нова НП на популярному курорті

Скріншот коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів під час курортного сезону відвідало вже нібито 2,2 млн туристів.

Однак, незважаючи на оголошений "вдалий" туристичний сезон, відпочивальників практично немає.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
видеоНовини Кримувідпочінок Крим
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