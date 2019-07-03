Плавають у фекаліях: у Криму сталася нова НП на популярному курорті

Один із пляжів курорту Коктебель в анексованому Росією українському Криму залило каналізаційними стоками.

Відповідним відео, знятим очевидцем на місці інциденту, на своїй сторінці у Facebook поділився російський блогер Олександр Горний (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"У Коктебелі знайшли нафту прямо на пляжі?.. Це ж екологічна катастрофа, потрібно закривати набережну", – написав він.

Скрін відео

Користувачі мережі в коментарях до посту додали, що ролик, швидше за все, знятий на пляжі поблизу готельного комплексу "Бригантина".

При цьому на кадрах видно, що на пляжі, де стався прорив каналізації, відпочивають люди.

Скріншот коментарів до посту

Скріншот коментарів до посту

Скріншот коментарів до посту

Скріншот коментарів до посту

Скріншот коментарів до посту

Скріншот коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів під час курортного сезону відвідало вже нібито 2,2 млн туристів.

Однак, незважаючи на оголошений "вдалий" туристичний сезон, відпочивальників практично немає.

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