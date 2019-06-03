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Платив за "репетиторство": у Пінчука виявили зв'язки з лобістом із США

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Український олігарх Віктор Пінчук користувався послугами американського лобіста Дага Шоена як репетитора англійської мови.

За його допомогу він заплатив сотні тисяч доларів. Про це свідчать документи, подані американцем в Мін'юст США, передає "Голос Америки".

Метою переказів коштів, як заявлено, було "наукове збагачення, навчання і повторення офіційної і застосовуваної англійської мови, яка використовується в наукових дослідженнях, а також проведення тестування знань сім'ї іноземного замовника".

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Віктор Пінчук

Віктор Пінчук

marionetki.net

"Нові документи подані відповідно до FARA (Закону про реєстрацію іноземних агентів США. – Ред.) лобістом Дагом Шоеном – іноземним агентом Віктора Пінчука, який приніс скандально відомий звіт, пов'язаний з Манафортом щодо України, Грегу Крейгу – показує проходження сотень тисяч доларів від українського олігарха за... "репетиторство", – написала в своєму Twitter дослідниця Центру відповідальної політики США Анна Массолія.

Платив за "репетиторство": у Пінчука виявили зв'язки з лобістом із США

Twitter Anna Massoglia

Платив за "репетиторство": у Пінчука виявили зв'язки з лобістом із США

Twitter Anna Massoglia

Відзначимо, відповідно до документів, Пінчук працює з Шоеном для просування філантропічних проектів і персонального бізнесу з 2011 року. Даг Шоен близький до Демократичної партії США, він працював в кампанії з обрання президента Білла Клінтона в 1996 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про таємний візит Пінчука в Адміністрацію президента України Володимира Зеленського. Незабаром прес-секретар глави держави розкрила подробиці.

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Особа
Віктор Пінчук
Місце
Україна
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