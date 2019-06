Платив за "репетиторство": у Пінчука виявили зв'язки з лобістом із США

Український олігарх Віктор Пінчук користувався послугами американського лобіста Дага Шоена як репетитора англійської мови.

За його допомогу він заплатив сотні тисяч доларів. Про це свідчать документи, подані американцем в Мін'юст США, передає "Голос Америки".

Метою переказів коштів, як заявлено, було "наукове збагачення, навчання і повторення офіційної і застосовуваної англійської мови, яка використовується в наукових дослідженнях, а також проведення тестування знань сім'ї іноземного замовника".

"Нові документи подані відповідно до FARA (Закону про реєстрацію іноземних агентів США. – Ред.) лобістом Дагом Шоеном – іноземним агентом Віктора Пінчука, який приніс скандально відомий звіт, пов'язаний з Манафортом щодо України, Грегу Крейгу – показує проходження сотень тисяч доларів від українського олігарха за... "репетиторство", – написала в своєму Twitter дослідниця Центру відповідальної політики США Анна Массолія.

Відзначимо, відповідно до документів, Пінчук працює з Шоеном для просування філантропічних проектів і персонального бізнесу з 2011 року. Даг Шоен близький до Демократичної партії США, він працював в кампанії з обрання президента Білла Клінтона в 1996 році.

New FARA disclosure by lobbyist Doug Schoen-the foreign agent of Victor Pinchuk who reportedly brought the infamous Manafort -tied Ukraine report to Greg Craig-reveals hundreds of thousands in pass-through funds from the Ukrainian oligarch for ... "tutoring" https: //t.co/pYH2WS04H7 pic.twitter.com/FJgNupEqI9