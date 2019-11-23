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23 листопада • оновлено в 20:15
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Платили терористам: СБУ викрила постачальників вугілля з "Л/ДНР"

1.4т
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СБУ затримала організатора схеми з реалізації вугілля, незаконно добутого на окупованому Донбасі.

Як повідомили в пресслужбі відомства, організатори схеми зареєстрували в Україні ряд підприємств, через які поставляли нібито російське вугілля в інші регіони країни. Однак так звані податки платили терористам "Л/ДНР".

"В Україну продукція надходила, як нібито видобута на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС.

Слідчими Головного слідчого управління СБУ, за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, одному з учасників нелегального бізнесу оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

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УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державне бюро розслідувань оголосило в розшук підполковника Служби безпеки України за підозрою в державній зраді і передачі секретної інформації спецслужбам Росії.

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Місце
Україна
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Служба безпеки України
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ну и что тут такого? У вас на государственном уровне "реверсный" газ закупают из Европы ...
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